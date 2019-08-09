Яку посаду пропонують Арсену Авакову: думка експерта

Міністру МВС пропонують посаду віце-прем'єр-міністра України – така інформація останні дні почала все частіше з'являтись в ЗМІ. Наскільки це відповідає дійсності та чи може погодитись міністр на таку посаду – дізналась журналістка 24 каналу.

Не є таємницею, що Арсен Аваков підтримував Володимира Зеленського під час президентської та парламентської кампанії. В перемозі Зеленського важливу роль своєрідної страховки від використання адміністративного ресурсу Петром Порошенком відіграв саме він.

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На думку директора Школи відповідальної політики Андрія Юсова, інформація про те, що Авакову запропонували посаду віце-прем'єр-міністра, цілком може відповідати дійсності. Інша справа – наскільки сьогодні потрібен міністр МВС Володимиру Зеленському як сильний і впливовий гравець. Виникає питання – а чи не є крісло віце-прем'єр-міністра посадою такого собі весільного генерала? Адже очільник МВС – набагато впливовіший пост, ніж віце-прем'єр-міністр.

Якщо Авакову запропонують поєднати посади міністра МВС та віце-прем'єра – це напевне його зацікавить. Інакше він може опинитись в ситуації Кириленка, який в уряді Гройсмана був профільним віце-прем'єром, але його позбавили фактичних повноважень, бо міністерства працювали напряму з прем'єром. Навряд чи Аваков погодиться на щось подібне,

– вважає Андрій Юсов.

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Міністр внутрішніх справ в Україні – одна із ключових посад в уряді, на перетині виконавчої влади і силових структур. На думку Юсова, посада очільника МВС цілком влаштовує Авакова.

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Адже позбавляючись такого інструменту як посада міністра, Аваков відмовляється від значних інструментів впливу на українську політику: на ситуацію на центральному та регіональних рівнях. Безумовно, за останні 5 років Аваков звик бути фактором національної політики і відходити від такого впливу в його плани не входить.