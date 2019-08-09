15:21
9 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Зюганов проти Америки. Як Рашка скомуніздила безпілотник
      Вєсті Кремля
      21:26, 8 серпня
      Вєсті.UA: "Кінець" епохи бідності. Надя Савченко чкурнула на Північ – нове завдання Путіна?
      Вєсті.UA
      19:49, 8 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Яку посаду пропонують Арсену Авакову: думка експерта

      6751 Читать новость на русском
      Арсен Аваков
      Арсен Аваков / Фото 24 канал

      Міністру МВС пропонують посаду віце-прем'єр-міністра України – така інформація останні дні почала все частіше з'являтись в ЗМІ. Наскільки це відповідає дійсності та чи може погодитись міністр на таку посаду – дізналась журналістка 24 каналу.

      Не є таємницею, що Арсен Аваков підтримував Володимира Зеленського під час президентської та парламентської кампанії. В перемозі Зеленського важливу роль своєрідної страховки від використання адміністративного ресурсу Петром Порошенком відіграв саме він.

      Заява: Для Порошенка брехати – як дихати, – Аваков

      На думку директора Школи відповідальної політики Андрія Юсова, інформація про те, що Авакову запропонували посаду віце-прем'єр-міністра, цілком може відповідати дійсності. Інша справа – наскільки сьогодні потрібен міністр МВС Володимиру Зеленському як сильний і впливовий гравець. Виникає питання – а чи не є крісло віце-прем'єр-міністра посадою такого собі весільного генерала? Адже очільник МВС – набагато впливовіший пост, ніж віце-прем'єр-міністр.

      Якщо Авакову запропонують поєднати посади міністра МВС та віце-прем'єра  це напевне його зацікавить. Інакше він може опинитись в ситуації Кириленка, який в уряді Гройсмана був профільним віце-прем'єром, але його позбавили фактичних повноважень, бо міністерства працювали напряму з прем'єром. Навряд чи Аваков погодиться на щось подібне,
      – вважає Андрій Юсов.

      Як Аваков та Гройсман "зливають" Порошенка, дивіться тут:

      Міністр внутрішніх справ в Україні – одна із ключових посад в уряді, на перетині виконавчої влади і силових структур. На думку Юсова, посада очільника МВС цілком влаштовує Авакова.

      До речі: Фесенко про майбутнього прем’єра, хто увійде до уряду і коли почнуться "посадки"

      Адже позбавляючись такого інструменту як посада міністра, Аваков відмовляється від значних інструментів впливу на українську політику: на ситуацію на центральному та регіональних рівнях. Безумовно, за останні 5 років Аваков звик бути фактором національної політики і відходити від такого впливу в його плани не входить.

      Арсен Аваков, віце-прем`єр-міністр

       

      blog_ava
      Коли святкують Спаса 2019: Медовий, Яблучний і Горіховий
      сьогодні
      14933
      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Новини України Новини політики Арсен Аваков Кабінет Міністрів України Міністерство внутрішніх справ
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Боротьба за фінансові потоки в "ЛНР" не припиняється
      сьогодні , 15:01 Боротьба за фінансові потоки в "ЛНР" не припиняється
      Дмитро Снєгирьов 267
      Продажа земли: каких изменений ждать украинцам
      сьогодні , 13:35 Продажа земли: каких изменений ждать украинцам
      Сергій Фурса 497
      Яке пиво подобається українцям?
      сьогодні , 09:00 Яке пиво подобається українцям?
      1083
      НАБУ разрушает одну из самых известных схем Петра Порошенко
      сьогодні , 12:00 НАБУ разрушает одну из самых известных схем Петра Порошенко
      Юрій Бутусов 4102
      Підвищення зарплат депутатам – захист від вливу олігархів
      сьогодні , 08:50 Підвищення зарплат депутатам – захист від вливу олігархів
      Блог Соцмережі 1084
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук