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      Какую зарплату получил Загороднюк в Минобороны в феврале: сумма

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      Андрей Загороднюк, которого Верховная Рада 4 марта отправила в отставку с должности министра обороны Украины, уже получил зарплату за февраль. За этот месяц чиновник заработал почти 43 тысячи гривен.

      Об этом сообщили в департаменте финансов Министерства обороны Украины в ответ на запрос журналистов 24 канала.

      Важно: Андрей Таран стал новым министром обороны Украины

      Так, в феврале 2020 года Загороднюку выплатили зарплату в размере 42 тысячи 738 гривен. Однако из этой суммы еще отчислили свыше 8,3 тысячи гривен налога. Поэтому реально бывший министр получил 34 тысячи 404 гривны.

      Заметим, должностной оклад Загоронюка на посту главы Минобороны составил лишь 16 тысяч гривен. Другая часть зарплаты за февраль состояла из премий и различных надбавок.

      Между тем с 22 марта этого года должностной оклад министра обороны вырастет более, чем втрое – до 53 тысяч 660 гривен. Зарплату с новым окладом уже получит новоназначенный глава Минобороны Андрей Таран.


      Ответ Минобороны 24 канала о зарплате Андрея Загороднюка

      Что известно об отставке Загороднюка из Минобороны? Верховная Рада Украины 4 марта проголосовала за отставку министра обороны Андрея Загороднюка. Перед этим нардепы отправили в отставку премьера Алексея Гончарука и весь Кабинет министров.

      Загороднюк стал министром обороны 29 августа 2019 года. За полгода работы в оборонном ведомстве работал над реформированием ВСУ по стандартам НАТО и разведением сил на Донбассе.

      Что делать, если вас шантажируют интимными фотографиями
      4 марта
      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Новости политики Зарплата Деньги Міністерство оборони України Андрей Загороднюк
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