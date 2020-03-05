Яку зарплату отримав Загороднюк у Міноборони в лютому: сума

Андрій Загороднюк, якого Верховна Рада 4 березня відправила у відставку з посади міністра оборони України, вже отримав зарплату за лютий. За цей місяць чиновник заробив майже 43 тисячі гривень.

Про це повідомили у департаменті фінансів Міністерства оборони України у відповідь на запит журналістів 24 каналу.

Важливо: Андрій Таран став новим міністром оборони України

Так, у лютому 2020 року Загороднюку виплатили зарплату у розмірі 42 тисячі 738 гривень. Проте з цієї суми ще відрахували понад 8,3 тисячі гривень податку. Відтак реально колишній міністр отримав 34 тисячі 404 гривні.

Зауважимо, посадовий оклад Загоронюка на посаді очільника Міноборони становив лише 16 тисяч гривень. Інша частина зарпати за лютий складалася з премій та різних надбавок.

Водночас з 22 березня цього року посадовий оклад міністра оборони зросте більш, ніж втричі, – до 53 тисяч 660 гривень. Зарплату з новим окладом вже отримає новопризначений глава Міноборони Андрій Таран.



Відповідь Міноборони 24 каналу про зарплату Андрія Загороднюка

Що відомо про відставку Загороднюка з Міноборони? Верховна Рада України 4 березня проголосувала за відставку міністра оборони Андрія Загороднюка. Перед цим нардепи відправили у відставку прем'єра Олексія Гончарука та весь Кабінет міністрів.



Загороднюк став міністром оборони 29 серпня 2019 року. За пів року роботи в оборонному відомстві працював над реформуванням ЗСУ на стандарти НАТО та розведенням сил на Донбасі.