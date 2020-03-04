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      Андрій Таран став новим міністром оборони України

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      Андрій Таран став міністром оборони України / depo.ua

      Андрій Таран став новим очільником Міністерства оборони України. Його кандидатуру 4 березня підтримали більшість нардепів Верховної Ради. Попередній міністр оборони Андрій Загороднюк пішов у відставку разом з усім урядом Гончарука.

      Кандидатуру Андрія Тарана в парламент подав президент Володимир Зеленський. За нового міністра оборони проголосували 285 нардепів на позачерговому засіданні Верховної Ради.

      Важливо: Міністром оборони став Андрій Таран: що про нього відомо

      Зокрема, кандидатуру Тарана підтримали 239 нардепів "Слуги народу", 17 з депутатської групи "За майбутнє", 17 з депгрупи "Довіра" та 12 позафракційних.

      Водночас усі члени фракції "Європейська солідарність" та ОПЗЖ проголосували проти призначення Тарана міністром оборони, а депутати "Батьківщини" – утрималися.


      Які фракції голосували за Андрія Тарана / скріншот

      Що цікаво, сьогодні, 4 березня, Таран відзначає день народження. Йому виповнюється 65 років.

      Раніше у ЗМІ була інформація, що Тарана на посаду міністра оборони активно просував глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

      Цікаві факти про Андрія Тарана

      Генерал-лейтенант Збройних сил у відставці. На службу в Міноборони пішов у 1992 році, згодом працював у Головному управлінні розвідки та РНБО. 

      З початку російсько-української війни на Донбасі Таран активно включився у процеси вирішення конфлікту. З квітня по серпень 2015 року він був представником України у Спільному центрі контролю і координації на Донбасі. 

      Цей період не обійшовся без гучного скандалу та інфрмаційної атаки на Тарана. Зокрема, ввечері 12 липня 2015 року на твіттер-сторінці РНБО опублікували повідомлення: "Генерал Таран звільнений з посади керівника української сторони СЦКК. Йому оголошено підозру за статтею 111 КК України (Державна зрада)". Згодом в оборонному відомстві спростували цю інформацію і наголосили, що їх акаунт був зламаний. Тодішній секретар РНБО Олександр Турчинов наголосив, що цей інцидент був спробою російських спецслужб скомпрометувати Тарана і свідчить про його професійну роботу.

      У вересні цього ж року Таран увійшов до робочої підгрупи з питань безпеки у ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі на переговорах у Мінську. Проте працював там генерал-лейтенант лише 2 місяці – до листопада 2015 року.


      Андрій Таран / фото з соцмереж

      У 2016 році Тарана звільнили у запас після після досягнення граничного віку генеральської служби.

      Вже під час президентської кампанії у 2019 році Таран очолював виборчий штаб кандидата Ігоря Смешка.

      Головне про призначення нового Кабміну:

      • 4 березня Верховна Рада підтримала відставку прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Разом з ним у відставку пішов і весь Кабінет міністрів.
      • Новим главою уряду парламент обрав Дениса Шмигаля. Після цього політик представив кандидатів на посади нових міністрів, а Рада підтримала їх призначення. Повний список нових міністрів – читайте тут.
      • Свої посади в Кабміні зберегли: глава МВС Арсен Аваков, міністр юстиції Денис Малюська, міністр інфраструктури Владислав Криклій та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
      • Також в уряді посадами обмінялися Дмитро Кулеба та Вадим Пристайко. Перший став міністром закордонних справ, а другий – віцепрем'єром з питань євронтеграції.
      • Ще 4 посади в новому уряді залишаються вакантними: міністра освіти, міністра енергетики, міністра культури та віцепрем'єра з економічного розвитку.

      новий кабінет міністрів, уряд україни
      Хто увійшов до нового Кабміну / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Верховна Рада Андрій Таран Міністерство оборони України Андрій Загороднюк
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