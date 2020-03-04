Андрей Таран стал новым министром обороны Украины

Андрей Таран стал новым главой Министерства обороны Украины. Его кандидатуру 4 марта поддержали большинство нардепов Верховной Рады. Предыдущий министр обороны Андрей Загороднюк ушел в отставку вместе со всем правительством Гончарука.

Кандидатуру Андрея Тарана в парламент подал президент Владимир Зеленский. За нового министра обороны проголосовали 285 нардепов на внеочередном заседании Верховной Рады.

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В частности, кандидатуру Тарана поддержали 239 нардепов из "Слуги народа", 17 – из депутатской группы "За будущее", 17 – из депгруппы "Доверие" и 12 внефракционных.

Между тем все члены фракции "Европейская солидарность" и ОПЗЖ проголосовали против назначения Тарана министром обороны, а депутаты "Батькивщины" – воздержались.



Какие фракции голосовали за Андрея Тарана / Скриншот

Что интересно, сегодня, 4 марта, Таран отмечает день рождения. Ему исполняется 65 лет.

Ранее в СМИ была информация, что Тарана на должность министра обороны активно продвигал глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Интересные факты об Андрее Таране

Генерал-лейтенант Вооруженных сил в отставке. На службу в Минобороны ушел в 1992 году, затем работал в Главном управлении разведки и СНБО.

С начала российско-украинской войны в Донбассе Таран активно включился в процессы решения конфликта. С апреля по август 2015 года он был представителем Украины в Совместном центре контроля и координации на Донбассе.

Этот период не обошлось без громкого скандала и инфрмационной атаки на Тарана. В частности, вечером 12 июля 2015 года на твиттер-странице СНБО опубликовали сообщение: "Генерал Таран уволен с должности руководителя украинской стороны СЦКК. Ему объявлено подозрение по статье 111 УК Украины (Государственная измена)". Впоследствии в оборонном ведомстве опровергли эту информацию и отметили, что их аккаунт был взломан. Тогдашний секретарь СНБО Александр Турчинов отметил, что этот инцидент был попыткой российских спецслужб скомпрометировать Тарана и свидетельствует о его профессиональной работе.

В сентябре этого же года Таран вошел в рабочую подгруппу по вопросам безопасности в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе на переговорах в Минске. Однако работал там генерал-лейтенант только 2 месяца – до ноября 2015 года.



Андрей Таран / Фото из соцсетей

В 2016 году Тарана уволили в запас после достижения предельного возраста генеральской службы.

Уже во время президентской кампании в 2019 году Таран возглавлял избирательный штаб кандидата Игоря Смешко.

Главное о назначении нового Кабмина:

4 марта Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Вместе с ним в отставку ушел и весь Кабинет министров.

Новым главой правительства парламент избрал Дениса Шмыгаля. После этого политик представил кандидатов на должности новых министров, а Рада поддержала их назначение. Полный список новых министров – читайте здесь.

Свои посты в Правительстве сохранили: глава МВД Арсен Аваков, министр юстиции Денис Малюська, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Также в правительстве должностями обменялись Дмитрий Кулеба и Вадим Пристайко. Первый стал министром иностранных дел, а второй – вице-премьером по вопросам евронтеграции.

Еще 4 должности в новом правительстве остаются вакантными: министра образования, министра энергетики, министра культуры и вице-премьера по экономическому развитию.



Кто вошел в новый Кабмин / Инфографика 24 канала