Калеб Агада, баскетболист сборной Нигерии, в ближайшее время продолжит карьеру в саратовском Автодоре. Предыдущие 2 сезона баскетболист был ведущим игроком Прометея, по информации из россми, пишет 24 канал.

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Нигериец потенциальная замена Уизерспуна в Саратове

30-летний нигерийский баскетболист должен заменить в составе Автодора из враждебной страны испанца Марко Гарсию и Куиндера Уизерспуна. Последний отказался от перехода в саратовскую команду после атаки украинских дронов на склад боеприпасов в городе.

Интересно. Калеб Агада за свою карьеру выступал в чемпионате Испании, Канады, Израиля. Также нигерийский баскетболист играл в Австралии.

В прошлом сезоне Агада сыграл все 20 матчей в составе Прометея в Еврокубке. Все игры баскетболист начинал в стартовом составе. Нигерийский защитник по статистическим данным набирал за игру 11,2 очков, делал 4,6 подборов и отдавал 4,1 передачи.

Калеб Агада в составе Прометея/ Сообщение из инстаграма баскетболиста

В своих соцсетях, несмотря на потенциальный переход в Автодор из Саратова, баскетболист не удалял фото связанные с Прометеем. На фото Калеб Агада окутан в "желто-голубой" флаг.