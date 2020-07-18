В Калифорнии возобновились лесные пожары. Огонь охватил 67 квадратных километров угодий.

Распространению огня способствуют высокие температуры, сильный ветер и низкая влажность воздуха. Об этом пишет AP.

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На борьбу со стихией власти направили 900 пожарных. Борются с огнем с помощью вертолетов. Удалось взять под контроль лишь 20% возгораний.



Спасатели борются с огнем с помощью вертолетов​ / Фото AP

900 пожарных борются с огнем / Фото AP

В городке Коалинга огонь уничтожил 4 дома и повредил еще 60. Человеческих жертв, к счастью, нет.

Пожары в Калифорнии / Фото AP

Власти выдали ордер на эвакуацию людей с пораженной зоны. Кроме того, граждан предупредили о возможном задымлении воздуха и посоветовали использовать защиту для избежания проблем с дыханием.

Лесные пожары в Калифорнии: смотрите видео AP