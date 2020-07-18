В Каліфорнії відновилися лісові пожежі. Вогонь охопив 67 квадратних кілометрів угідь.

Поширенню вогню сприяють високі температури, сильний вітер і низька вологість повітря. Про це пише AP.

До слова В Каліфорнії пожежа знищила десяток будинків: моторошне відео

На боротьбу зі стихією влада направила 900 пожежників. Борються з вогнем за допомогою гелікоптерів. Наразі вдалося взяти під контроль лише 20% займань.



Рятувальники борються з вогнем за допомогою гелікоптерів / Фото AP



900 пожежників борються з вогнем / Фото AP

В містечку Коалінга вогонь знищив 4 будинки і пошкодив ще 60. Людських жертв на щастя немає.



Пожежі у Каліфорнії / Фото AP

Влада видала ордер на евакуацію людей з ураженої зони. Крім того, громадян попередили про ймовірне задимлення повітря й порадили використовувати захист для уникнення проблем із диханням.

Лісові пожежі в Каліфорнії: дивіться відео AP