В штаті Каліфорнія пожежа знищила приблизно десятка будинків. Відомо, що вогонь перекинувся із палаючої трави і поширився на вулиці міста.

Займання почалося в місті Суйсун, що поблизу центру дикої природи, повідомляє видання AP.

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Через пожежу рятувальники були вимушені евакуювати цілі вулиці міста Суйсун. Приблизно 200 пожежників боролися із вогнем, у той час як на вулиці панувала 100-градусна спека (100 градусів за Фаренгейтом – це майже 38 градусів за Цельсієм).

Як зазначає видання, займання охопило 133 гектари. Утім, чи постраждав хтось із місцевих, рятувальники не повідомляють. Також не відомо, що спричинило масштабну пожежу.



З вогнем боролися 200 пожежників / Скриншот



Дах одного з будинків / Скриншот

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Варто зазначити, що в Аризоні через природні пожежі евакуювали 250 громадян. Станом на 20 травня ще 1,5 тисячі очікували на перевезення у безпечні зони. Там сильний вітер, який панував у штаті, призвів до стрімкого збільшення площ пожеж.