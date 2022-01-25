Власти выдали ордер на эвакуацию из зоны опасности более полутысячи человек. Их вывезли во временные приюты, обустроенные в соседнем районе. Из-за пожаров местные власти закрыли для движения часть автомагистрали, которая соединяет Сан-Франциско с Лос-Анджелесом.

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В Калифорнии продолжаются лесные пожары

К тушению пожара привлекли 250 пожарных и несколько десятков единиц спецтехники, включая вертолеты и легкомоторные самолеты. Пожарные смогли взять под контроль лишь 20% возгораний. Быстрому продвижению огня способствуют погодные условия в регионе.

Обратите внимание! В этот период в регионе обычно идет дождь. Однако сейчас осадков там не было уже 2 недели.

Быстрому распространению огня способствует не только пониженная влажность воздуха, но и мощный ветер, который уже почти неделю дует по региону. Местами его скорость достигает 90 километров в час.



В Калифорнии лесные пожары / Фото твиттер Karlmondon

Сильный ветер повредил линии электропередач. Из-за стихии около 15 тысяч человек в Калифорнии остались на несколько часов без света. Местные метеорологи дают не утешительные угрозы: в ближайшие дни ветер не утихнет.

Лесные пожары в Калифорнии: смотрите видео