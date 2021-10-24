Спасатели считают поврежденные деревья опасными для людей.

Важно Чтобы уберечь от лесного пожара: самое большое дерево в мире завернули в "одеяло"

Спасатели займутся вырубкой ослабленных деревьев:

пожарами,

засухой,

болезнями,

возрастом.

В то же время национальные парки "Секвойя" и "Кингс-Каньон" предупредили, что соседняя автомагистраль Generals Highway будет закрыта для посетителей, поскольку они могут создать барьеры для пожаротушения.

Шоссе соединяет большой лес, где растут два наиболее гигантских дерева в мире – дерево Генерал Шерман и дерево Генерал Грант. Известные деревья не пострадали.

Последствия пожаров в Калифорнии

Лесные службы отмечают, что в результате пожаров погибли сотни гигантских секвой, но полный размер ущерба еще не установлен. Большинство частично пострадали, а некоторые эволюционировали, чтобы выжить.

Чтобы спасти деревья-гиганты, пожарные оборачивали их огнеупорным материалом, расчищали растительность вокруг них, устанавливали спринклеры и поливали водой и огнезащитным гелем.



Генерала Шермана окутали в огнестойкое "одеяло" / Фото Национального парка "Секвойя"

Сотрудники лесного фонда уже развернули основу дерева Генерал Шерман после того, как опасность от пожара миновала.

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