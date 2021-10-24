Рятувальники вважають, що пошкоджені дерева є небезпечними для людей.

Важливо Щоб уберегти від лісової пожежі: найбільше дерево у світі загорнули в "ковдру"

Рятувальники займуться вирубкою дерев, які ослаблені:

пожежами,

посухою,

хворобами,

віком.

Водночас національні парки "Секвойя" та "Кінгс-Каньйон" попередили, що сусідня автомагістраль Generals Highway буде закрита для відвідувачів, оскільки вони можуть створити бар'єри для пожежогасіння.

Шосе з'єднує великий ліс, де ростуть два найбільш гігантських дерева у світі – дерево Генерал Шерман і дерево Генерал Грант. Відомі дерева не постраждали.

Наслідки пожеж у Каліфорнії

Лісові служби відзначають, що в результаті пожеж загинули сотні гігантських секвой, але повний розмір збитку ще не встановлений. Більшість з них частково постраждали, а деякі еволюціонували, щоб вижити.

Аби врятувати дерева-гіганти, пожежники обгортали їх вогнетривким матеріалом, розчищали рослинність навколо них, встановлювали спринклери й поливали водою і вогнезахисним гелем.



Генерала Шермана огорнули у вогнестійку "ковдру" / Фото Національного парку "Секвоя"

Співробітники лісового фонду вже розгорнули основу дерева Генерал Шерман після того, як небезпека від пожежі минула.

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