Рятувальники вважають, що пошкоджені дерева є небезпечними для людей.
Важливо Щоб уберегти від лісової пожежі: найбільше дерево у світі загорнули в "ковдру"
Рятувальники займуться вирубкою дерев, які ослаблені:
- пожежами,
- посухою,
- хворобами,
- віком.
Водночас національні парки "Секвойя" та "Кінгс-Каньйон" попередили, що сусідня автомагістраль Generals Highway буде закрита для відвідувачів, оскільки вони можуть створити бар'єри для пожежогасіння.
Шосе з'єднує великий ліс, де ростуть два найбільш гігантських дерева у світі – дерево Генерал Шерман і дерево Генерал Грант. Відомі дерева не постраждали.
Наслідки пожеж у Каліфорнії
Лісові служби відзначають, що в результаті пожеж загинули сотні гігантських секвой, але повний розмір збитку ще не встановлений. Більшість з них частково постраждали, а деякі еволюціонували, щоб вижити.
Аби врятувати дерева-гіганти, пожежники обгортали їх вогнетривким матеріалом, розчищали рослинність навколо них, встановлювали спринклери й поливали водою і вогнезахисним гелем.
Генерала Шермана огорнули у вогнестійку "ковдру" / Фото Національного парку "Секвоя"
Співробітники лісового фонду вже розгорнули основу дерева Генерал Шерман після того, як небезпека від пожежі минула.
Лісові пожежі в США: головне
- Влітку у США вирували масштабні лісові пожежі. Їхня кількість складала 90 природних пожеж, з яких 14 були у Каліфорнії. Вогонь знищував дерева, чагарники, тварин та будинки довкола.
- Руйнівна пожежа 26 серпня наблизилася до популярного серед туристів озера Тахо. Дим від численних загорянь пробирається до Лос-Анджелеса.
- Мешканців Північної Каліфорнії, які проживають неподалік від осередків пожеж, терміново евакуювали на південь.