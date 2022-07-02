Об этом для 24 канала сказал депутат Европейского парламента Пятрас Ауштрявичюс. Он назвал страну, наиболее отстаивающую поставки товаров в Калининград.

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"Как может Германия настаивать на том, чтобы по Литве шел какой-то коридор? А может мы тут начнем говорить о коридоре Данцига? Забыли историю 20 века? Как может Шольц предлагать такие условия, когда надо думать о седьмом и восьмом пакетах санкций, а не предлагать, как их обойти", – сказал депутат.

Литва должна стоять на принципах

Ауштрявичюс не видит в снятии санкций с Калининграда ни правового, ни экономического, ни логического основания. Он заявил, что есть только политика. Литва не хочет, чтобы это легло на ее суверенитет.

"Есть разные мнения в Литве. Некоторые думают, что надо продолжать дискуссии и искать решения. Какое же здесь решение можно найти? Должны стоять на своих принципах и отстаивать политику Евросоюза, а не разрушать такими предложениями берлинского канцлера", – рассказал депутат.

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Может быть политический кризис

Ауштрявичюс считает, что если Еврокомиссия таки согласует уступки для Кремля, то в Литве будет политический кризис, поскольку общество очень реагирует на эти решения. Более 80% литовцев за то, чтобы продолжать помогать Украине.

Позиция Евросоюза может ослабеть и утратить влияние. Я могу даже выступить с предложением, чтобы Литва подала в суд на Еврокомиссию, не имеющую права снимать санкции, объясняя их, – заявил Ауштрявичюс.

Рано говорить о поражении

По словам депутата, Германия назвала ограничение попадающих в Калининградскую область товаров эскалацией конфликта. Страна настаивала на том, чтобы Еврокомиссия разрешила всем товарам ехать в Калининград без задержек.

"Однако это лишь проект. Дискуссии не завершились и рано говорить о поражении", – добавил Ауштрявичюс.

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