Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснил , чем для России может обернуться агрессия на Балтике. В его прогнозе речь идет не только о Калининградском эксклаве, но и о будущем российского флота.

Калининград может лишиться статуса российского эксклава

Готланд расположен вдали от материковой части Швеции, что затрудняет защиту острова. Подготовка к возможным угрозам там ведется уже давно, а учебную эвакуацию Свитан считает правильным шагом.

Правильный подход: сначала эвакуация гражданского населения, затем – уничтожение Калининградской области. Можно это делать параллельно, но Калининграду как эксклаву Российской Федерации уже не жить. Это точно,

– заявил Свитан.

В калининградских пабликах обычных жителей, а не Z-блогеров, уже ожидают изменения статуса региона, утверждает полковник.

Калининградский эксклав за 3 секунды войдет в состав Литвы или, допустим, Польши, либо вернется как Кенигсберг в Германию, станет немецким,

– прогнозирует Свитан.

Полковник убежден, что европейские страны сами определят принадлежность этой территории, а большинство жителей области уже хотят в Европу.

Балтийское море может стать внутренним морем НАТО

Шведы уже готовы к эвакуации гражданских лиц с Готланда, а на Балтике назревает серьезная ситуация, считает Свитан.

Россияне догадываются, и в конце концов балтийские страны примут решение превратить Балтийское море во внутреннее море НАТО. И россиянам придется оттуда куда-то бежать,

– прогнозирует полковник.

Часть флота в таком случае могут попытаться перебросить по рекам, озерам и Волге на Каспий или через Волго-Донской канал на Азовско-Черноморское направление. Однако по каналу смогут пройти только те корабли, габариты которых позволяют преодолеть его шлюзы.

А вот все, что толще, мягко говоря, придется затопить в районе Петербурга, и все. Россия закончилась. Когда-то Петр пробивал окно в Европу. Сейчас эту форточку закроют,

– заявил Свитан.

Полковник призвал россиян меньше угрожать балтийским странам и воздержаться от провокаций в регионе, предупредив, что иначе это плохо для них закончится.

Свитан о возможном обострении ситуации на Балтике: смотрите видео