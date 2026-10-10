Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу пояснив, чим для Росії може обернутися агресія на Балтиці. У його прогнозі йдеться не лише про Калінінградський ексклав, а й про майбутнє російського флоту.
Калінінград може втратити статус російського ексклаву
Готланд розташований далеко від материкової частини Швеції, що ускладнює захист острова. Підготовка до можливих загроз там триває давно, а навчальну евакуацію Світан вважає правильним кроком.
Правильний підхід: іде евакуація цивільного населення, потім – знищення Калінінградської області. Можна це робити паралельно, але Калінінграду як ексклаву Російської Федерації вже не жити. Це точно,
– заявив Світан.
У калінінградських пабліках звичайних мешканців, а не Z-блогерів, уже очікують на зміну статусу регіону, стверджує полковник.
Калінінградський ексклав за 3 секунди увійде в Литву або, припустимо, в Польщу, або повернеться як Кенігсберг до Німеччини, стане німецьким,
– спрогнозував Світан.
Полковник переконаний, що європейські країни самі визначать належність цієї території, а більшість мешканців області вже хоче до Європи.
Балтійське море може стати внутрішнім морем НАТО
Шведи вже готові до вивезення цивільних із Готланда, а на Балтиці назріває серйозна ситуація, вважає Світан.
Росіяни догавкаються, і зрештою балтійські країни ухвалять рішення перетворити Балтійське море на внутрішнє море НАТО. І доведеться росіянам звідти кудись тікати,
– спрогнозував полковник.
Частину флоту в такому разі можуть спробувати перекинути річками, озерами та Волгою на Каспій або через Волго-Донський канал на Азовсько-Чорноморський напрямок. Однак каналом зможуть пройти лише ті кораблі, габарити яких дозволяють подолати його шлюзи.
А ось усе, що товстіше, м'яко так скажемо, доведеться затоплювати в районі Пітера, і все. Росія закінчилася. Колись Петро пробивав вікно в Європу. Зараз цю кватирку закриють,
– заявив Світан.
Полковник закликав росіян менше погрожувати балтійським країнам і утриматися від провокацій у регіоні, застерігши, що інакше це погано для них закінчиться.
Світан про можливе загострення на Балтиці: дивіться відео