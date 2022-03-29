Волонтерский проект InformNapalm сообщил в сети, что Кенигсберг (Калининград) остался без защиты военных.
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Россия перекинула войска из Калининграда в Украину
Подразделения 18-й гвардейской дивизии перекинули на Харьковское направление,
– говорится в сообщении.
Это значит, что теперь область в случае угрозы защищать будет некому.
Калининград остался без российской защиты
История принадлежности Калининграда
Калининградская область – часть России, отделенная от ее основной территории. Он расположен между Польшей и Литвой.
В 1945 году по решению Потсдамской конференции северная часть германской провинции Восточная Пруссия, вместе с Кенигсбергом (предыдущее название Калининграда), временно была передана Советскому Союзу.
Экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак на днях заявил, что считает эти земли оккупированной частью Польши. Поэтому Варшава может претендовать на них.
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