Нардеп Дмитрий Разумков сообщил в сети информацию, свидетельствующую, что в государстве-агрессоре начали осознавать, что их ситуация стремительно ухудшается.

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В Россию прибывает "груз 200" – контрактники разбегаются.

В Калининград из Белгорода (через Санкт-Петербург) 8 марта самолетом прибыла партия "груза 200",

– написал Разумков.

Он добавил, что сразу после этого 29 контрактников из состава только что сформированной для отправки в Украину батальонно-тактической группы написали рапорты на увольнение.

Кроме того, в подразделениях военной контрразведки многие работники, особенно офицеры, также подают рапорты на увольнение. Вероятно, это связано с тем, что именно эти подразделения непосредственно контактируют с воюющими против Украины солдатами и офицерами, а потому знают реальное положение дел на фронте.

Отметим, что военные эксперты массово заявляют, что войну с Вооруженными силами и теробороной Россия проиграет. Поэтому захватчики прибегают к террору – обстреливают мирных жителей и гражданскую инфраструктуру: жилые дома, больницы, роддомы, церкви, школы.

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