Нардеп Дмитро Разумков повідомив у мережі інформацію, яка свідчить, що в державі-агресорці почали усвідомлювати, що їхня ситуація стрімко погіршується.

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У Росію прибуває "вантаж 200" – контрактники розбігаються

До Калінінграда з Бєлгорода (через Санкт-Петербург) 8 березня літаком прибула партія "вантажу 200",

– написав Разумков.

Він додав, що одразу після цього 29 контрактників зі складу щойно сформованої для відправки в Україну батальйонно-тактичної групи написали рапорти на звільнення.

Крім того, у підрозділах військової контррозвідки багато працівників, особливо офіцерів, також подають рапорти на звільнення. Ймовірно, це пов'язано з тим, що саме ці підрозділи безпосередньо контактують з солдатами та офіцерами, які воюють проти України, а тому знають реальний стан справ на фронті.

Зауважимо, військові експерти масово заявляють, що війну зі Збройними силами та теробороною Росія програє. Тому загарбники вдаються до терору – обстрілюють мирних жителів та цивільну інфраструктуру: житлові будинки, лікарні, пологові будинки, церкви, школи.

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