Об этом рассказал корреспондент "Радио Свободы" в Минске Валерий Калиновский. Конституционный процесс в Беларуси имитируют, о новых выборах и прекращении полномочий самопровозглашенного президента Лукашенко на самом деле не говорится.
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По словам журналиста, режим Беларуси предпринимает попытки по возвращению торговли в Россию и Китай. В то же время новых ниш для белорусской продукции там нет – ранее уже происходили торговые войны с Россией, продукцию Беларуси она не впускала.
Беларусь мало что может продавать Китаю
Сейчас ситуация по торговым отношениям Беларуси с Россией изменилась, однако продавать туда больше уже невозможно. Относительно Китая – Беларусь туда вообще мало что может продать, сказал Валерий Калиновский.
Китай вообще хотел бы иметь в Беларуси какое-то транзитное государство для своего "великого Шелкового пути" по дороге в Европейский Союз. Однако это выглядит так, что Беларусь теряет такую возможность,
– отметил корреспондент "Радио Свободы".
Он добавил, что главная торговля в Беларуси – это Россия и Европейский Союз, если будет одно крыло отсечено, то на одном – очень тяжело лететь.
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