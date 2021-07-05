Впервые глава правительства страны Евросоюза попал в перечень. Всего в списке 37 глав государств и правительств. Они, считают в организации "Репортеры без границ" оказывают давление на журналистов в собственных странах.

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Методы репрессий – разные, однако цель – одна

Новые фигуранты появились во всех регионах мира. Их методы репрессий разные, но служат одной цели – любой ценой предотвратить критическое освещение событий,

– рассказал глава отделения "Репортеров без границ в Германии" Кристиан Мир.

Мир отметил, что от давления страдают журналисты, однако, несмотря на это, они продолжают свою работу, чтобы население получало информацию, особенно во время пандемии.

Путин и Лукашенко – в списке в течение 20 лет

Путин и Лукашенко – традиционно в списках "врагов свободы прессы" уже на протяжении 20 лет. В организации отметили, что за время каденции Путина были убиты по меньшей мере 37 журналистов и ни одно из преступлений не было раскрыто.

Важно! Хотя казалось бы – куда хуже, ситуация со свободой прессы в России значительно усложнилась после протестов в поддержку Алексея Навального. Несколько новостных порталов, которые критиковали Кремль, были вынуждены прекратить работу.

В Беларуси подавляют любые попытки свободного распространения информации

Относительно Беларуси, то самопровозглашенный президент подавляет любые попытки свободного распространения информации. С августа 2020 года были задержаны около 500 журналистов. До сих пор под стражей – 25 медийщиков. У представителей иностранных медиа просто нет возможности работать в стране легально.

Обратите внимание! "Репортеры без границ" напоминают о шокирующем случае – когда самолет с журналистом Романом Протасевичем экстренно посадили в Минске для его задержания.

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Орбан ставит под контроль национальные СМИ

Относительно попадания в список Виктора Орбана, то в организации говорят, что глава правительства постепенно ставит на контроль национальные СМИ. Перестали выходить ряд изданий, которые выступили с критикой власти. Расследования в Венгрии сейчас возможны в основном в интернет-формате и их публикуют небольшие ресурсы.

Кто еще попал в перечень:

Президент Бразилии Жаир Болсонару,

саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд,

глава КНР Си Цзиньпин

президент Сирии Башар Асад,

глава администрации Гонконга Керри Лам.

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