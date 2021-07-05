Це вперше глава уряду країни Євросоюзу потрапив у перелік. Усього у списку 37 глав держав та урядів. Вони, вважають у "Репортерах без кордонів" чинять тиск на журналістів у власних країнах.

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Методи репресій – різні, проте мета – одна

Нові фігуранти з'явилися у всіх регіонах світу. Їх методи репресій різні, але служать одній меті – за всяку ціну запобігти критичному висвітленню подій,

– розповів глава відділення "Репортерів без кордонів в Німеччині" Крістіан Мір.

Мір наголосив, що від тиску страждають журналісти, проте, незважаючи на це, вони продовжують свою роботу, аби населення отримувало інформацію, особливо у час пандемії.

Путін та Лукашенко – у списку протягом 20 років

Путін та Лукашенко – традиційно у списках "ворогів свободи преси" вже протягом 20 років. В організації зазначили, що за час каденції Путіна було вбито щонайменше 37 журналістів і жоден зі злочинів не був розкритий.

Важливо! Хоча здавалось би – куди гірше, ситуація зі свободою преси в Росії значно ускладнилась після протестів на підтримку Олексія Навального. Кілька новинних порталів, які критикували Кремль, були змушені припинити роботу.

У Білорусі придушують будь-які спроби вільного поширення інформації

Щодо Білорусі, то самопроголошений президент придушує будь-які спроби вільного поширення інформації. З серпня 2020 року були затримані близько 500 журналістів. Досі під вартою – 25 медійників. У представників іноземних медіа просто немає можливостей працювати в країні легально.

Зверніть увагу! "Репортери без кордонів" нагадують про шокуючий випадок – коли літак з журналістом Романом Протасевичем екстрено посадили в Мінську задля його затримання.

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Орбан ставить під контроль національні ЗМІ

Щодо потрапляння у список Віктора Орбана, то в організації кажуть, що глава уряду поступово ставить на контроль національні ЗМІ. Перестали виходити низка видань, які виступили з критикою влади. Розслідування в Угорщині наразі можливі переважно в інтернет-форматі та їх публікують невеликі ресурси.

Хто ще потрапив у перелік: