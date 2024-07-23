Сейчас опросы показывают, что шансы у Харрис и Трампа одинаковы. Однако демократы не просто хотят победы своего кандидата на выборах, им нужно и другое. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал юрист-аналитик Андрей Вигиринский.

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Главная конкурентка Трампа

После того как Джо Байден снял свою кандидатуру с избирательной гонки, он поддержал кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис. Хотя демократы официально не выдвинули ее в качестве кандидата в президенты, однако есть очень высокая вероятность, что именно она таки поборется с Дональдом Трампом в ноябре.

Мы можем уверенно предположить, что Харрис составит конкуренцию Трампу, но достойно, или нет – уже оценят американцы. Учитывая ее энергичность и публичные выступления она имеет значительную большую возможность агитировать. На медийных площадках ее будет больше,

– отметил Андрей Вигиринский.

К тому же серьезно изменится избирательная кампания и риторика либерально-демократических СМИ на фоне снятия Байдена с гонки. Ведь даже они критиковали действующего президента США, утверждая, что из-за возраста ему не стоит баллотироваться снова. Теперь же акцент сместится на значительно более молодую (и за Байдена, и за Трампа) Камалу Харрис.

Если Байдену советовали избегать многих публичных выступлений, то с Харрис все будет наоборот.

Как Харрис удалось получить рекордную сумму на избирательную кампанию

"Нам может казаться, что Камала Харрис является тем лидером, который сейчас побеждает Трампа. На самом деле это скорее что-то желаемое, что строится на ложном предположении. Потому что положительные отзывы СМИ или блоги не всегда отражают рейтинг доверия к конкретному кандидату", – заметил аналитик.

В частности, новость о том, что Харрис удалось собрать рекордную сумму на президентскую кампанию, не обязательно означает, что спонсоры резко поверили в ее победу над Трампом.

Спонсоры придержали около 100 миллионов во время последних недель кампании, которую возглавлял Байден. Теперь они дали деньги, но борются не столько за пост президента, сколько за медийную представленность демократов была достойной, чтобы они могли сохранить большинство в Сенате или Конгрессе,

– объяснил Вигиринский.

Конечно, это очень важно, ведь речь идет о системе сдерживания, которая позволяет балансировать власть в президентской республике. В США президент имеет всю полноту власти, но средства на эту полноту власти ему утверждает Конгресс. Поэтому, имея большинство в Палате представителей, есть возможность влиять на политику, которую реализует президент.