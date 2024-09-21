Об этом Камала Харрис написала на своей странице в соцсети Х.

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Харрис согласилась на дебаты с Трампом

Я с удовольствием приму повторные президентские дебаты 23 октября. Я надеюсь

Дональд Трамп присоединится ко мне,

– говорится в сообщении Харрис.

Руководительница предвыборной кампании Харрис Джен О'Мелли Диллон заявила, что у Трампа "не должно возникнуть проблем согласиться на эти дебаты", передает CNN.

Интересно, что днем ранее сам Трамп заявил, что уже "слишком поздно" проводить очередные президентские дебаты, поскольку американцы "начали голосовать на выборах 2024 года".

На прошлой неделе республиканец предполагал, что может принять участие в третьих дебатах в рамках предвыборной кампании после того, как заявлял, что их не будет. "Возможно, если бы я перешел в правильное настроение", – сказал экс-президент журналистам во время остановки в Калифорнии. До этого он писал на Truth Social: "Третьих дебатов не будет".

Неназванный старший советник сказал, что Трамп "меняет свою позицию каждый день".

В октябре CNN предлагает кандидатам формат, похожий на июньские дебаты между Трампом и президентом Джо Байденом: конкурентам предлагают находиться в студии с модератором в течение 90 минут без аудитории.