Автопроизводитель КамАЗа тоже попал в санкционный список. И оказалось, что производить грузовики без иностранных комплектующих не так-то просто.

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Оказалось, что КамАЗы комплектовались двигателями Cummins (США), коробкой ZF (Германия) и топливной аппаратурой Bosch (Германия). Теперь это все для них недоступно.