Автовиробник КамАЗ теж потрапив в санкційний список. І виявилося, що виробляти вантажівки без іноземних комплектуючих не так і просто.

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Виявилося, що КамАЗи комплектувалися двигунами Cummins (США), коробкою передачі ZF (Німеччина) та паливною апаратурою Bosch (Німеччина). Тепер це все недоступно для них.

Відтак в компанії довелося використовувати "російські аналоги", щоб не зупинити виробництво цілком – КПП 154, двигуни КамАЗу, паливну апаратуру АЗПІ. При цьому ці комплектуючі тепер будуть ставитися на весь модельний ряд. На ті ж модифікації, де не вдалося знайти "російських аналогів", замовлення прийматися не будуть.