Ему было 35 лет. У Александра внезапно остановилось сердце. О смерти украинца сообщила его жена Даша Щербук.

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Как она написала, тело мужчины нашли 21 мая 2021 года.

"Сашу нашли мертвым в Камбодже. Полиция установила причину: сердечную недостаточность. Это то, что мне сообщили ...", – написала она в соцсети.

Как известно, Александр отправился в Камбоджу на 3 месяца. Ранее он уже не раз был в этой стране. Он даже открыл там молитвенный дом. В июле 2021 года мужчине должно было исполниться 36 лет.



Мужчину нашли мертвым в Камбодже / Фото из фейсбука Щербука

Вместе супруги воспитывали двух дочерей. Александра похоронили в Украине.



Александр с женой и детьми / Фото из фейсбука Щербука