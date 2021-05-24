Йому було 35 років. В Олександра раптово зупинилося серце. Про смерть українця повідомила його дружина Даша Щербук.

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Як вона написала, тіло чоловіка знайшли 21 травня 2021 року.

"Сашу знайшли мертвим в Камбоджі. Поліція встановила причину: серцеву недостатність. Це те, що мені повідомили…", – написала вона у соцмережі.

Як відомо, Олександр вирушив до Камбоджі на 3 місяці. Раніше він вже не раз був у цій країні. Він навіть відкрив там молитвений дім. У липні 2021 року чоловікові мало б виповнитися 36 років.



Чоловіка знайшли мертвим в Камбоджі​ / Фото з фейсбуку Щербука

Разом подружжя виховувало двох доньок. Олександра поховали в Україні.



Олександр з дружиною та дітьми / Фото з фейсбуку Щербука