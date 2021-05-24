Йому було 35 років. В Олександра раптово зупинилося серце. Про смерть українця повідомила його дружина Даша Щербук.
Читайте також У ДТП на Одещині загинув 13-річний мопедист, його 7-річний пасажир – у реанімації
Як вона написала, тіло чоловіка знайшли 21 травня 2021 року.
"Сашу знайшли мертвим в Камбоджі. Поліція встановила причину: серцеву недостатність. Це те, що мені повідомили…", – написала вона у соцмережі.
Як відомо, Олександр вирушив до Камбоджі на 3 місяці. Раніше він вже не раз був у цій країні. Він навіть відкрив там молитвений дім. У липні 2021 року чоловікові мало б виповнитися 36 років.
Чоловіка знайшли мертвим в Камбоджі / Фото з фейсбуку Щербука
Разом подружжя виховувало двох доньок. Олександра поховали в Україні.
Олександр з дружиною та дітьми / Фото з фейсбуку Щербука