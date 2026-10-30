"Там производят топливо для ракет": "Атеш" устроил диверсию в Ростовской области

Эта подстанция имеет важное значение для оккупантов, поскольку обеспечивает электроэнергией ФКП "Комбинат Каменский", отметили в движении сопротивления "Атеш".

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Каковы последствия диверсии на подстанции в Каменске-Шахтинском?

"Комбинат Каменский" – предприятие военно-промышленного комплекса, которое выпускает твердое ракетное топливо для реактивных систем залпового огня "Ураган", "Смерч", "Торнадо-С" и других ракетных и авиационных систем.

Повреждение распределительного узла может нарушить работу завода и потребует времени на ремонт.

Это может привести к задержкам в производстве, ведь работникам придется восстанавливать поврежденное оборудование.

В результате предприятию будет сложнее своевременно изготавливать и поставлять продукцию для российской армии.

Момент поджога на электростанции: смотрите видео

"Атеш" совершил диверсию в Каменске-Шахтинском: смотрите видео

Ранее сообщалось, что "Атеш" получил от российского военного данные об охране подстанции "Восточная" в оккупированном Джанкое. Она обеспечивает электроэнергией местную инфраструктуру, в частности военный аэродром, где базируется российский вертолетный полк.