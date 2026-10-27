От нее "питается" вертолетный полк: "Атеш" добыл данные об охране подстанции в Джанкое

Об этом сообщили в движении сопротивления "Атеш".

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Почему данные, полученные партизанами, ценны?

Оккупанты интегрировали энергосистему Джанкоя для обеспечения потребностей своей военной группировки.

Именно здесь расположен военный аэродром "Джанкой". На нем базируется 39-й отдельный гвардейский вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-й армии ВВС и ПВО России.

Там размещаются вертолеты Ми-8, Ми-35М, Ми-28 и Ка-52. Объект используется для приема военной авиации, хранения техники и снабжения войск.

"Атеш" раскрыл систему охраны подстанции "Восточная" в Джанкое / Фото с телеграм-канала движения сопротивления

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Джанкойский энергоузел уже неоднократно подвергался атакам.

В ночь на 14 декабря 2025 года мониторинговые источники фиксировали вероятное поражение и пожар на ПС "Джанкой" 330 кВ.

Вечером 13 января 2026 года после очередной атаки там снова вспыхнул пожар, поэтому часть города и района осталась без электричества.

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Впоследствии, в ночь на 29 июня, 413-й полк "Рейд" заявил о поражении этой подстанции. В ночь на 3 июля мониторинговые источники сообщили о новом пожаре на объекте в результате атаки дронов.

Военный аэродром также регулярно подвергается ударам. В апреле 2024 года там были выведены из строя четыре пусковые установки С-400, три радиолокационные станции, командный пункт ПВО и система "Фундамент-М". В июле 2026 года СБУ поразила ретрансляторы российских беспилотников "Орион", а также склады с оружием и техникой.

Представители подполья отмечают, что имеют своих агентов среди тех, кому поручено прикрывать военные объекты Крыма.

Поэтому отдельные цели российская ПВО замечает только после взрыва. Бывают же такие "случайности"– заявили в организации.

Ранее сообщалось, что агенты партизанского движения "Атеш" уничтожили вышку связи вблизи населенного пункта Шебекино в Белгородской области России. На объекте находился ретранслятор, который российские военные использовали для поддержания сигнала, наведения и управления беспилотниками.