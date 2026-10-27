Від неї "живиться" вертолітний полк: "Атеш" добув дані про охорону підстанції у Джанкої

Про це розповіли в русі опору "Атеш".

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Окупанти інтегрували енергосистему Джанкоя для забезпечення потреб свого військового угруповання.

Саме тут розташований військовий аеродром "Джанкой". На ньому базується 39-й окремий гвардійський вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-ї армії ВПС і ППО Росії.

Там розміщуються вертольоти Мі-8, Мі-35М, Мі-28 та Ка-52. Об'єкт використовують для прийому військової авіації, зберігання техніки та постачання військ.

"Атеш" розкрив систему охорони підстанції "Східна" у Джанкої / Фото з телеграм-каналу руху опору

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Джанкойський енерговузол вже неодноразово зазнавав атак.

У ніч проти 14 грудня 2025 року моніторингові джерела фіксували ймовірне ураження та пожежу на ПС "Джанкой" 330 кВ.

Увечері 13 січня 2026 року після чергової атаки там знову спалахнула пожежа, через що частина міста та району залишилася без електрики.

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Згодом, у ніч проти 29 червня, 413-й полк "Рейд" заявив про ураження цієї підстанції. У ніч проти 3 липня моніторингові джерела повідомили про нову пожежу на об'єкті внаслідок атаки дронів.

Військовий аеродром також регулярно потрапляє під удари. У квітні 2024 року там було виведено з ладу чотири пускові установки С-400, три радіолокаційні станції, командний пункт ППО та систему "Фундамент-М". У липні 2026 року СБУ вразила ретранслятори російських безпілотників "Оріон", а також склади зі зброєю та технікою.

Представники підпілля зазначають, що мають своїх агентів серед тих, кому доручено прикривати військові об'єкти Криму.

Тому окремі цілі російська ППО помічає тільки після вибуху. Бувають же такі "випадковості"– заявили в організації.

Раніше повідомлялося, що агенти партизанського руху "Атеш" знищили вишку зв'язку поблизу населеного пункту Шебекіне в Бєлгородській області Росії. На об'єкті був ретранслятор, який російські військові використовували для підтримки сигналу, наведення та управління безпілотниками.