"АТЕШ" знищив вишку зв'язку на Бєлгородщині, яку використовували російські оператори дронів

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

Реклама Adv

популярні відео

Як російським операторам БпЛА ускладнили роботу?

Агенти знищили вишку зв'язку, на якій розміщувався ретранслятор, що використовувався російськими військовими для роботи безпілотників.

Таке обладнання допомагає підтримувати канал зв'язку з безпілотником, передавати команди та коригувати його курс. Виведення ретранслятора з ладу зменшує дальність дії безпілотників і порушує стабільність сигналу.

Через це російським операторам, як стверджують партизани, доводиться шукати нові позиції та переналаштовувати частоти, що може спричиняти затримки під час виконання завдань.

Удари по інфраструктурі зв'язку ускладнюють координацію російської безпілотної авіації та змушують противника витрачати ресурси на ремонт обладнання й пошук альтернативних рішень.

Наші агенти здійснюють ризиковані диверсії в тилу Росії, щоб зупинити війну та зберегти життя людей. Ми системно допомагаємо Силам оборони України й не даємо "Шахедам" нести смерть– заявили в русі.

Реклама

Удар по російській інфраструктурі зв'язку: дивіться відео

Нагадаємо, 4 жовтня на території Росії підпільники спалили вишку зв'язку, на якій розташовувалася ворожа система радіоелектронної боротьби. Знищення цього обладнання залишило без захисту логістичний маршрут окупантів. Успішну диверсію поблизу села Підгірне здійснили агенти військового руху українців і кримських татар "АТЕШ".