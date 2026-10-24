"АТЕШ" уничтожил вышку связи в Белгородской области, которую использовали российские операторы дронов

Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ".

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Как затруднили работу российским операторам БПЛА?

Агенты уничтожили вышку связи, на которой размещался ретранслятор, что использовался российскими военными для управления беспилотниками.

Такое оборудование помогает поддерживать канал связи с беспилотником, передавать команды и корректировать его курс. Вывод ретранслятора из строя уменьшает дальность действия беспилотников и нарушает стабильность сигнала.

Из-за этого российским операторам, как утверждают партизаны, приходится искать новые позиции и перенастраивать частоты, что может вызывать задержки при выполнении задач.

Удары по инфраструктуре связи затрудняют координацию российской беспилотной авиации и вынуждают противника тратить ресурсы на ремонт оборудования и поиск альтернативных решений.

Наши агенты проводят рискованные диверсии в тылу России, чтобы остановить войну и спасти жизни людей. Мы систематически помогаем Силам обороны Украины и не даем "Шахедам" сеять смерть– заявили в движении.

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Удар по российской инфраструктуре связи: смотрите видео

Напомним, 4 октября на территории России подпольщики сожгли вышку связи, на которой располагалась вражеская система радиоэлектронной борьбы. Уничтожение этого оборудования оставило без защиты логистический маршрут оккупантов. Успешную диверсию вблизи села Подгорное осуществили агенты военного движения украинцев и крымских татар "АТЕШ".