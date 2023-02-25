Известно, что девочка из Каменского в Днепропетровской области. Сетью разлетелось ее фото на кресте возле церкви, что изрядно возмутило общество.
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Девушка получила желанный хайп
По имеющейся информации, несовершеннолетняя решила сделать фото на православном кресте у храма в честь Казанской иконы Божией Матери. Известно, что правоохранителям удалось установить его личность. Так что девушка будет отвечать за содеянное.
Девушка сделала фото на кресте возле церкви / Фото с телеграма
Полицейские уже привлекли родителей девушки к административной ответственности. Правоохранители составили протокол, предусматривающий наказание за неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей.
Интересно, что пользователи сети, знающие девушку, положительно о ней отзывались. Они отметили, что хулиганка имеет отличное поведение в школе и хорошо учится. Да и в ее семье процветает благополучие. Так что непонятно, что толкнуло ее на этот поступок.
В Киеве разразился громкий скандал
- Несколькими днями ранее в столице разразился громкий скандал. Он произошел после того, как стражи порядка задержали водителя BMW. Мужчина набросился на полицейского тогда, когда его жена снимала происходящее на камеру.
- По имеющимся данным, "герой" был задержан за то, что он ехал на скорости 160 километров в час. Это было одно из ряда нарушений, обнаруженных правоохранителями. В частности, говорилось о несоблюдении безопасной дистанции и интервала, а также неиспользовании предупредительных сигналов при перестройке между полосами.
- Во время задержания из автомобиля выбежала инста-блогерша, которая начала снимать все. Один из полицейских тыльной стороной руки пытался ее отгородить от проезжей части, чтобы ей ничего не угрожало. На это наш "герой" отреагировал крайне неадекватно, набросившись на милиционера. Причем не просто бросился, а нанес ему телесные повреждения во время этого.