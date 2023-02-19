В сети опубликовали видео задержания водителя BMW. Сообщали, что он напал на полицейского и ударил его. В то же время, жена задержанного жаловалась на насилие со стороны полицейских. Что происходило на самом деле, рассказал Алексей Белошицкий – первый заместитель директора Департамента патрульной полиции Нацполиции.

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Он заявил, что задержанный ехал на скорости 160 километров в час. Остановили "героя" из-за ряда нарушений. В частности, несоблюдение безопасной дистанции и интервала, а также – неиспользование предупредительных сигналов при изменении направления движения.

Белошицкий добавил, что после остановки со стороны водителя было хамство и угрозы. Правоохранители просили показать удостоверение. В то же время мужчина долго сопротивлялся. В конце концов он предоставил документы и, возможно, конфликт был бы исчерпан.

Но в то же время из машины вышла инста-блогерша. Белошицкий отметил, что, очевидно, в поисках хайпа она решила вмешаться в событие.

Полицейский тыльной стороной руки пытался оградить ее от проезжей части и удалить на безопасную дистанцию, но муж инста-блогерши, вместо того, чтобы самому ей сделать дополнительное замечание и сказать отойти, сразу совершил нападение на полицейского и в дальнейшем оказывал противодействие задержанию и нанес телесные повреждения патрульному в процессе,

– заявил Белошицкий.

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Между тем жена задержанного выложила обрезанное видео и утверждала, что именно правоохранители совершали насилие к ней и ее мужу. О превышении скорости и нарушениях со стороны водителя женщина не упоминала.

Горе-водителю сообщили о подозрении

Горе-водителю BMW уже сообщили о подозрении. Речь идет о сопротивлении и преднамеренном причинении побоев работнику правоохранительного органа. Теперь мужчине грозит до 5 лет заключения.

В Киеве пассажир едва не убил водителя маршрутки

В Киеве пассажир напал на водителя маршрутки. Он ранил водителя ножом и украл выручку. Мужчину госпитализировали с ножевыми ранениями спины, шеи и рук. Нападавшего задержали спустя несколько часов.

Выяснилось, что во время остановки на водителя общественного транспорта набросился пассажир и нанес ему многочисленные удары ножом. Когда водитель вышел из транспортного средства, нападающий схватил выручку, которая лежала у водительского сиденья и скрылся,

– говорилось в сообщении.

Полицейским нападающий заявил, что совершил преступление, потому что хотел обогатиться.