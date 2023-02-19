У мережі опублікували відео затримання водія BMW. Повідомляли, що він напав на поліцейського й вдарив його. Водночас дружина затриманого скаржилася на насилля з боку поліцейських. Що відбувалося насправді, розповів Олексій Білошицький – перший заступник директора Департаменту патрульної поліції Нацполіції

Зверніть увагу У Кривому Розі сталася перестрілка: поліція оголошувала план перехоплення – відео з місця подій

Він заявив, що затриманий їхав на швидкості 160 кілометрів за годину. Зупинили "героя" через низку порушень. Зокрема, недотримання безпечної дистанції та інтервалу, а також – невикористання попереджувальних сигналів під час зміни напрямку руху.

Білошицький додав, що після зупинки з боку водія було хамство та погрози. Правоохоронці просили показати посвідчення. Водночас чоловік довго опирався. Зрештою, він надав документи й, можливо, конфлікт було б вичерпано.

Водночас з машини вийшла інста-блогерка. Білошицький зауважив, що, вочевидь, у пошуках хайпу вона вирішила втрутитися у подію.

Поліцейський тильною стороною руки намагався відгородити її від проїжджої частини та віддалити на безпечну дистанцію, але чоловік інста-блогерки, замість того, щоб самому їй зробити додаткове зауваження і сказати відійти, відразу здійснив напад на поліцейського і в подальшому чинив протидію затриманню та наніс тілесні ушкодження патрульному в процесі,

– заявив Білошицький.

Деталі скандалу у Києві: дивіться відео

Тим часом дружина затриманого виклала обрізане відео і стверджувала, що саме правоохоронці чинили насилля до неї та її чоловіка. Про перевищення швидкості та порушення з боку водія жінка не згадувала.

Горе-водію повідомили про підозру

Горе-водію BMW вже повідомили про підозру. Мовиться про опір та умисне заподіяння побоїв працівникові правоохоронного органу. Тепер чоловікові загрожує до 5 років ув'язнення.

У Києві пасажир ледь не вбив водія маршрутки

У Києві пасажир напав на водія маршрутки. Він поранив водія ножем й вкрав виторг. Чоловіка госпіталізували з ножовими пораненнями спини, шиї та рук. Нападника затримали через декілька годин.

З'ясувалось, що під час зупинки на керманича громадського транспорту накинувся пасажир та завдав йому численних ударів ножем. Коли водій вийшов з транспортного засобу, нападник схопив виторг, яка лежала біля водійського сидіння та втік,

– мовилося у повідомленні.

Поліцейським нападник заявив, що скоїв злочин, бо хотів збагатитися.