Пострадавшего оперативно госпитализировали. Детали о его состоянии пока не раскрывают.

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Нападавшего удалось задержать уже через несколько часов. Теперь ему "светит" пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Детали нападения

Инцидент произошел на улице Ивана Пулюя в украинской столице. Правоохранителям сообщили, что во время остановки маршрутки мужчина с ножом набросился на водителя и ранил его.

Полицейские прибыли на место инцидента и установили все подробности.

У водителя – ножевые ранения спины, рук и шеи. Мужчине срочно оказали необходимую помощь.

Выяснилось, что во время остановки на водителя общественного транспорта набросился пассажир и нанес ему многочисленные удары ножом. Когда водитель вышел из транспортного средства, нападающий схватил выручку, которая лежала у водительского сиденья и скрылся,

– говорится в сообщении.

Задержанный – 22-летний житель Киевской области. Правоохранителям он цинично заявил, что хотел обогатиться.

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