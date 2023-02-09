Украинцы делают все, чтобы помочь воинам. Например, 94-летний дедушка, который пережил Вторую мировую, отдал на нужды ВСУ все свои сбережения, а дети продают самодельные изделия и собирают на "Мавики". В то же время находятся изверги, которые пытаются нажиться на сборах для военных, сообщает 24 Канал.

Обратите внимание В сети пишут, что каждый украинец получит финансовую помощь от ЕС: это не так

Злоумышленники делают вид, что хотят задонатить

Лана Сулейманова – жена воина ВСУ – объявила сбор на автомобиль для военных. В директ Лане написала девушка с ником Анна Зварыч, которая заявила, что хочет помочь Зварыч сообщила, что ее мать вроде бы работает в команде благотворительного проекта и попросила номер телефона.

Зварыч отметила, что ее мама позвонит по телефону Сулеймановой, чтобы обсудить детали помощи. Кроме того, Зварыч подчеркнула: она и сама будет донатить на автомобиль для героев. Мошенникам даже хватило цинизма говорить о победе и пути к ней.

А уже через несколько дней Сулеймановой позвонили из номера +380950963240. Собеседник представился "сотрудником банка". Он сообщил, что Сулеймановой поступил донат от этой девушки из Польши.

"Сотрудник банка" попросил зайти в "Приват24" и ввести номер перевода. Когда Сулейманова ввела его, приложение известило об ошибке. Тогда "менеджер" заявил, что это из-за военного положения в Украине. Вроде бы переводы ограничены, если на карте меньше сумма, чем сам перевод.

Хорошо, говорю, что сумма меньше. Он предлагает разбить на два перевода и чтобы я выбрала какую сумму хочу получить. Говорю: угууу. В ответ прилетает: угу это не ответ. Уточните суммы! И возвращайтесь к переводам еще раз,

– подчеркнул "менеджер".

Здесь Сулейманова поняла, что происходит. "Сотрудники банка" так с клиентами не общаются. Девушка заявила, что у нее пропал свет и интернет. "Менеджер" спросил, есть ли у Сулеймановой карта еще какого-то банка, а потом бросил трубку.

Впоследствии девушка написала в чат "ПриватБанка" и убедилась, что ей звонил аферист.

Переписка с мошенницей / Скриншоты Ланы Сулеймановой

Что говорят в "Приватбанке"

Олег Серга – представитель "Приватбанка" – в комментарии 24 Каналу заявил, что, к сожалению, за последние годы зафиксировано очень много попыток мошенничества. Главное в таком случае – не доверять людям, которые звонят по телефону от имени определенного банка или государства.

Спикер "Приватбанка" подчеркнул: для денежного перевода требуется только номер карты. Никаких доказательств не существует. Остальные данные будут просить только мошенники.

Сергей подчеркнул: каждое такое мошенничество рано или поздно завершается приговором суда. Первые злоумышленники, пытавшиеся нажиться на помощи воинам, уже задержаны.