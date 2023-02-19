В частности, Марию (а именно так зовут блогершу) и ее мужа Виталия обвиняют в продаже товаров в Россию и в мошенничестве. В ситуации разбирался 24 Канал.

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Отсутствие зарплат у сотрудников и обвинения в мошенничестве

После того, как разразился скандал с задержанием мужа блогерши, о самой женщине начали писать много интересных фактов и добавлять к ним скриншоты переписок. Мария и Виталий владеют магазином брендовой одежды My Ray. Однако в соцсетях те, кто работал на супругов, жалуются, что им не выплачивают деньги, а блогерша постоянно ищет отговорки. В сети утверждают, что около 20 человек сейчас без зарплаты.

Сотрудники просят Марию выплатить зарплату / Скриншоты "Киев Оперативный"

Кроме того, Мария и Виталий обвиняются в том, что во время воздушной тревоги они заставляют работников оставаться на местах. Однажды в цех, где находились 15 человек, упал обломок. Чудом никто не пострадал.



Жалобы работников, которых вынудили работать во время тревоги / Скриншот

Однако есть и претензии от недовольных клиентов. Например, одна из жалоб связана с тем, что девушке, сделавшей заказ, не сшили одежду на заказ, за которую она внесла полную предоплату. Однако и деньги ей никто не возвращает.



Жалобы на блогершу в комментариях под ее сообщением / Скриншот

Обвинения в торговле с Россией

Марию и Виталия обвиняют в том, что они во время полномасштабной войны продают свои товары в Россию. Мы решили проверить, действительно ли это так. Первое, на что мы обратили внимание на сайте – он нарушает закон о языке, поскольку украинской версии сайта нет вообще. Скорее – на сайте указано, что язык интерфейса якобы украинский, но все отражено на русском. Украинского языка как такового там нет. Однако согласно действующему законодательству, вся информация на сайтах интернет-магазинов должна быть на государственном языке и может быть переведена на другие языки.



Интернет-магазин нарушает закон о языке / Скриншот

В разделе "Доставка и оплата" в списке стран, куда магазин доставляет свои товары, есть Россия и Беларусь.



Информация о доставке на сайте магазина блогерши / Скриншот

Однако информация в этом разделе может быть устаревшей, поэтому мы решили попробовать сделать заказ в Россию. Однако в предложенном списке стран ни России, ни Беларуси не было.



Список стран, в которые можно сделать заказ с украинского сайта / Скриншот

Казалось бы, на этом скандал исчерпан, обвинения безосновательны и можно об этой части истории забывать. Однако не все так просто. По сети распространяют скриншот, на котором видно сообщение о том, что в октябре в частных сообщениях представители магазина написали, что с Россией не сотрудничают, а уже в феврале этого года спросили, не интересует ли сотрудничество, потому что их представительство в Казахстане теперь имеет возможность доставлять товары в Россию. Этот скриншот якобы опубликовала бывшая работница этого магазина, однако доказать подлинность сообщений, к сожалению, невозможно.



Сообщение о доставке в Россию / Фото из соцсетей

Напомним, что 19 февраля разразился громкий скандал, когда Мария в своем инстаграме опубликовала кадры с задержанием своего мужа, обвинив правоохранителей в якобы нападении на ее мужа и на нее. Однако в Патрульной полиции опубликовали полные кадры с места событий, на которых видно, что мужчина напал на стражей порядка, когда один из них пытался отгородить блогершу, которая вышла снимать видео и попросил ее отойти. Мужчину задержали и сообщили о подозрении по статье о сопротивлении и преднамеренном нанесении побоев работнику правоохранительного органа. Теперь мужчине грозит до 5 лет заключения.