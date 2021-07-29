"Состояние городской инфраструктуры, дорог, коммунальных объектов Каменского можно описать одним словом – разруха. Хотя годовой бюджет города составляет вполне солидные 2,3 млрд гривен. С 2015 года, когда Андрей Белоусов стал мэром города, ситуация не только не улучшилась, а даже стала хуже. С этим также связан и возросший с начала года интерес правоохранителей и центральных медиа к делам команды мэра", – пишет СМИ.

Так, компания друга Белоусова Александра Иванова "Трейд Инвест Холдинг" получила в аренду до 2031 года более 20 котельных по всему городу по цене аренды 1 гривна за квадратный метр.

Фирма "Горсвет плюс", принадлежащая сыну бывшего советника Белоусова Василию Белобородову, получила 117 млн гривен городского бюджета на ремонт дорожной инфраструктуры. При этом один светофор обходится городу в 6,1 млн гривен.

Параллельно с этим, в мэрии не забывали зарабатывать на строительстве и ремонте дорог. Фирма-монополист одногруппника Белоусова Вадима Ермоленко "Укравтобуд" завышала стоимость ремонта в среднем на 20%. Только на пяти последних тендерах по ремонту дорог в Каменском город мог бы сэкономить более 4 млн гривен,

– сообщают журналисты.

За 3 года Департамент ЖКХ Каменского горсовета заключил с этим предприятием договоров на 138 млн гривен.

Мэра Белоусова также обвиняют в создании сети фирм-прокладок, оформленных на одного человека – Александра Лисовца. Через эти предприятия с уставным капиталом 500-1000 грн прошло 46 млн гривен бюджетных средств на ремонт городской инфраструктуры.

Ранее СМИ сообщали, что Андрей Белоусов перерезал ленточку на торжественном открытии светофора, установленного без разрешительных документов и тендеров.