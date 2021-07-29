"Стан міської інфраструктури, доріг, комунальних об'єктів Кам'янського можна описати одним словом – розруха. Хоча річний бюджет міста становить цілком солідні 2,3 млрд гривень. З 2015 року, коли Андрій Білоусов став мером міста, ситуація не тільки не покращилася, а навіть стала гіршою. З цим також пов'язаний і більший з початку року інтерес правоохоронців і центральних медіа до справ команди мера", – пише ЗМІ.

Так, компанія друга Білоусова Олександра Іванова "Трейд Інвест Холдинг" отримала в оренду до 2031 року понад 20 котельних по всьому місту за ціною оренди 1 гривня за квадратний метр.

Фірма "Міськсвітло плюс", що належить синові колишнього радника Білоусова Василю Білобородову, отримала 117 млн ​​гривень міського бюджету на ремонт дорожньої інфраструктури. При цьому один світлофор обходиться місту в 6,1 млн гривень.

Паралельно з цим, в мерії не забували заробляти на будівництві й ремонті доріг. Фірма-монополіст одногрупника Білоусова Вадима Єрмоленка "Укравтобуд" завищувала вартість ремонту в середньому на 20%. Тільки на п'яти останніх тендерах щодо ремонту доріг в Кам'янському місто могло б заощадити понад 4 млн гривень,

– повідомляють журналісти.

За 3 роки Департамент ЖКГ Кам'янської міськради уклав з цим підприємством договорів на 138 млн гривень.

Мера Білоусова також звинувачують у створенні мережі фірм-прокладок, оформлених на одну людину – Олександра Лісовця. Через ці підприємства зі статутним капіталом 500–1000 грн пройшло 46 млн гривень бюджетних коштів на ремонт міської інфраструктури.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Андрій Білоусов перерізав стрічку на урочистому відкритті світлофора, встановленого без дозвільних документів і тендерів.