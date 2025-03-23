Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя начальника департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.
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Где заработают новые камеры автофиксации нарушений
Как сообщил Билошицкий, с 24 марта на автомобильных дорогах страны заработают еще 40 комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения. 36 из них установят в новых местах, а 4 прибора – возобновят работу.
Кроме того, во Львове 2 прибора, которые сейчас фиксируют превышение скорости, дополнительно контролировать нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств:
- проспект Святого Иоанна Павла II, 8 (направление направления прибора – улица Стрыйская);
- проспект Святого Иоанна Павла II, 35 (направление направления прибора – проспект Красной Калины).
Расположение новых комплексов автофиксации
Львов
- улица Любинская, 92 (направление направления прибора – улица Выговского).
Волынская область
- 74 километр + 273 автодороги Р-15 (направление направления прибора – город Владимир);
- 76 километр + 247 автодороги Р-15 (направление направления прибора – село Будятичи);
- 125 километр +475 автодороги М-19 (направление направления прибора – город Луцк);
- 119 километр + 027 автодороги Н-22 (направление направления прибора – город Луцк);
- 64 километр + 946 автодороги Н-22 (направление направления прибора – улица Народная, поселок Торчин);
- 101 километр + 613 автодороги Н-22 (направление направления прибора – город Луцк).
Днепропетровская область
- 423 километр + 643 автодороги Н-08 (направление направления прибора – город Запорожье).
Павлоград
- улица Днепровская, 409 (направление направления прибора – улица Возрождения);
- улица Днепровская, 16 (направление направления прибора – улица Кооперативная).
Житомирская область
- 167 километр + 547 автодороги М-21 (направление направления прибора – город Житомир);
- 230 километр + 919 автодороги М-21 (направление направления прибора – город Бердичев).
Закарпатская область
- 807 километр + 021 автодороги М-06 (направление направления прибора – село Барвинок);
- 749 километр + 346 автодороги М-06 (направление направления прибора – село Голубиное);
- город Ужгород: улица Собранецкая, 152 (направление направления прибора – улица Верховинская).
Ивано-Франковская область, город Калуш:
- проспект Леси Украинки, 27 (направление направления прибора – улица Дзвонарская);
- улица Богдана Хмельницкого, 19 (направление направления прибора – улица Тихого).
Киевская область
- 14 километр + 116 автодороги Р-01 (направление направления прибора – город Обухов);
- 101 километр + 350 автодороги М-03 (направление направления прибора – город Харьков);
- 49 километр + 700 автодороги М-06 (направление направления прибора – село Калиновка);
- 27 километр + 371 автодороги Р-02 (направление направления прибора – город Киев);
- 28 километр + 518 автодороги Р-02 (направление направления прибора – село Лютеж).
Николаевская область
- 139 километр + 684 автодороги М-14 (направление направления прибора село Константиновка).
Одесская область
- 125 километр + 949 автодороги М-15 (направление направления прибора – город Рени);
- 190 километр + 050 автодороги М-15 (направление направления прибора – город Одесса);
- 229 километр + 530 автодороги М-15 (направление направления прибора – город Рени);
- 237 километр + 550 автодороги М-15 (направление направления прибора – город Рени);
- 271 километр + 315 автодороги М-15 (направление направления прибора – город Одесса);
- 39 километр + 423 автодороги М-15 (направление направления прибора – город Рени);
- 17 километр + 125 автодороги М-28 (направление направления прибора – город Одесса);
- 16 километр + 729 автодороги М-15 (направление направления прибора – село Маяки).
Тернопольская область
- 303 километр + 307 автодороги М-19 (направление направления прибора – город Тернополь);
- 0 километр + 738 автодороги Р-41 (направление направления прибора – улица Родниковая, город Тернополь);
- 374 километр + 935 автодороги М-19 (направление направления прибора – город Тернополь).
Черкасская область
- 548 километр + 324 автодороги М-30 (направление направления прибора – село Паланка);
- 547 километр + 816 автодороги М-30 (направление направления прибора – город Умань).
Черниговская область
- 6 километр + 801 автодороги Р-56 (направление направления прибора – город Чернигов).
Чернигов:
- перекресток проспекта Мира и улицы Лисковицкая (направление направления прибора – улица Урочище Святое);
- улица Шевченко, 101 (направление направления прибора – проспект Левка Лукьяненко);
- улица Шевченко, 114 (направление направления прибора – улица Кольцевая).