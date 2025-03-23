Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя начальника департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

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Где заработают новые камеры автофиксации нарушений

Как сообщил Билошицкий, с 24 марта на автомобильных дорогах страны заработают еще 40 комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения. 36 из них установят в новых местах, а 4 прибора – возобновят работу.

Кроме того, во Львове 2 прибора, которые сейчас фиксируют превышение скорости, дополнительно контролировать нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств:

проспект Святого Иоанна Павла II, 8 (направление направления прибора – улица Стрыйская);

проспект Святого Иоанна Павла II, 35 (направление направления прибора – проспект Красной Калины).

Расположение новых комплексов автофиксации

Львов

улица Любинская, 92 (направление направления прибора – улица Выговского).

Волынская область

74 километр + 273 автодороги Р-15 (направление направления прибора – город Владимир);

76 километр + 247 автодороги Р-15 (направление направления прибора – село Будятичи);

125 километр +475 автодороги М-19 (направление направления прибора – город Луцк);

119 километр + 027 автодороги Н-22 (направление направления прибора – город Луцк);

64 километр + 946 автодороги Н-22 (направление направления прибора – улица Народная, поселок Торчин);

101 километр + 613 автодороги Н-22 (направление направления прибора – город Луцк).

Днепропетровская область

423 километр + 643 автодороги Н-08 (направление направления прибора – город Запорожье).

Павлоград

улица Днепровская, 409 (направление направления прибора – улица Возрождения);

улица Днепровская, 16 (направление направления прибора – улица Кооперативная).

Житомирская область

167 километр + 547 автодороги М-21 (направление направления прибора – город Житомир);

230 километр + 919 автодороги М-21 (направление направления прибора – город Бердичев).

Закарпатская область

807 километр + 021 автодороги М-06 (направление направления прибора – село Барвинок);

749 километр + 346 автодороги М-06 (направление направления прибора – село Голубиное);

город Ужгород: улица Собранецкая, 152 (направление направления прибора – улица Верховинская).

Ивано-Франковская область, город Калуш:

проспект Леси Украинки, 27 (направление направления прибора – улица Дзвонарская);

улица Богдана Хмельницкого, 19 (направление направления прибора – улица Тихого).

Киевская область

14 километр + 116 автодороги Р-01 (направление направления прибора – город Обухов);

101 километр + 350 автодороги М-03 (направление направления прибора – город Харьков);

49 километр + 700 автодороги М-06 (направление направления прибора – село Калиновка);

27 километр + 371 автодороги Р-02 (направление направления прибора – город Киев);

28 километр + 518 автодороги Р-02 (направление направления прибора – село Лютеж).

Николаевская область

139 километр + 684 автодороги М-14 (направление направления прибора село Константиновка).

Одесская область

125 километр + 949 автодороги М-15 (направление направления прибора – город Рени);

190 километр + 050 автодороги М-15 (направление направления прибора – город Одесса);

229 километр + 530 автодороги М-15 (направление направления прибора – город Рени);

237 километр + 550 автодороги М-15 (направление направления прибора – город Рени);

271 километр + 315 автодороги М-15 (направление направления прибора – город Одесса);

39 километр + 423 автодороги М-15 (направление направления прибора – город Рени);

17 километр + 125 автодороги М-28 (направление направления прибора – город Одесса);

16 километр + 729 автодороги М-15 (направление направления прибора – село Маяки).

Тернопольская область

303 километр + 307 автодороги М-19 (направление направления прибора – город Тернополь);

0 километр + 738 автодороги Р-41 (направление направления прибора – улица Родниковая, город Тернополь);

374 километр + 935 автодороги М-19 (направление направления прибора – город Тернополь).

Черкасская область

548 километр + 324 автодороги М-30 (направление направления прибора – село Паланка);

547 километр + 816 автодороги М-30 (направление направления прибора – город Умань).

Черниговская область

6 километр + 801 автодороги Р-56 (направление направления прибора – город Чернигов).

Чернигов: