Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на першого заступника начальника департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

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Де запрацюють нові камери автофіксації порушень

Як повідомив Білошицький, з 24 березня на автомобільних дорогах країни запрацюють ще 40 комплексів автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху. 36 із них встановлять у нових місцях, а 4 прилади – відновлять роботу.

Крім того, у Львові 2 прилади, які наразі фіксують перевищення швидкості, додатково контролюватимуть порушення правил руху та зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів:

  • проспект Святого Івана Павла II, 8 (напрямок спрямування приладу – вулиця Стрийська);
  • проспект Святого Івана Павла II, 35 (напрямок спрямування приладу – проспект Червоної Калини).

Розташування нових комплексів автофіксації

Львів

  • вулиця Любінська, 92 (напрямок спрямування приладу – вулиця Виговського).

Волинська область

  • 74 кілометр + 273 автодороги Р-15 (напрямок спрямування приладу – місто Володимир);
  • 76 кілометр + 247 автодороги Р-15 (напрямок спрямування приладу – село Будятичі);
  • 125 кілометр +475 автодороги М-19 (напрямок спрямування приладу – місто Луцьк);
  • 119 кілометр + 027 автодороги Н-22 (напрямок спрямування приладу – місто Луцьк);
  • 64 кілометр + 946 автодороги Н-22 (напрямок спрямування приладу – вулиця Народна, селище Торчин);
  • 101 кілометр + 613 автодороги Н-22 (напрямок спрямування приладу – місто Луцьк).

Дніпропетровська область

  • 423 кілометр + 643 автодороги Н-08 (напрямок спрямування приладу – місто Запоріжжя).

Павлоград

  • вулиця Дніпровська, 409 (напрямок спрямування приладу – вулиця Відродження);
  • вулиця Дніпровська, 16 (напрямок спрямування приладу – вулиця Кооперативна).

Житомирська область

  • 167 кілометр + 547 автодороги М-21 (напрямок спрямування приладу – місто Житомир);
  • 230 кілометр + 919 автодороги М-21 (напрямок спрямування приладу – місто Бердичів).

Закарпатська область

  • 807 кілометр + 021 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу – село Барвінок);
  • 749 кілометр + 346 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу – село Голубине);
  • місто Ужгород: вулиця Собранецька, 152 (напрямок спрямування приладу – вулиця Верховинська).

Івано-Франківська область, місто Калуш:

  • проспект Лесі Українки, 27 (напрямок спрямування приладу – вулиця Дзвонарська);
  • вулиця Богдана Хмельницького, 19 (напрямок спрямування приладу – вулиця Тихого).

Київська область

  • 14 кілометр + 116 автодороги Р-01 (напрямок спрямування приладу – місто Обухів);
  • 101 кілометр + 350 автодороги М-03 (напрямок спрямування приладу – місто Харків);
  • 49 кілометр + 700 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу – село Калинівка);
  • 27 кілометр + 371 автодороги Р-02 (напрямок спрямування приладу – місто Київ);
  • 28 кілометр + 518 автодороги Р-02 (напрямок спрямування приладу – село Лютіж).

Миколаївська область

  • 139 кілометр + 684 автодороги М-14 (напрямок спрямування приладу село Костянтинівка).

Одеська область

  • 125 кілометр + 949 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу – місто Рені);
  • 190 кілометр + 050 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу – місто Одеса);
  • 229 кілометр + 530 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу – місто Рені);
  • 237 кілометр + 550 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу – місто Рені);
  • 271 кілометр + 315 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу – місто Одеса);
  • 39 кілометр + 423 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу – місто Рені);
  • 17 кілометр + 125 автодороги М-28 (напрямок спрямування приладу – місто Одеса);
  • 16 кілометр + 729 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу – село Маяки).

Тернопільська область

  • 303 кілометр + 307 автодороги М-19 (напрямок спрямування приладу – місто Тернопіль);
  • 0 кілометр + 738 автодороги Р-41 (напрямок спрямування приладу – вулиця Джерельна, місто Тернопіль);
  • 374 кілометр + 935 автодороги М-19 (напрямок спрямування приладу – місто Тернопіль).

Черкаська область

  • 548 кілометр + 324 автодороги М-30 (напрямок спрямування приладу – село Паланка);
  • 547 кілометр + 816 автодороги М-30 (напрямок спрямування приладу – місто Умань).

Чернігівська область

  • 6 кілометр + 801 автодороги Р-56 (напрямок спрямування приладу – місто Чернігів).

Чернігів:

  • перехрестя проспекту Миру та вулиці Лісковицька (напрямок спрямування приладу – вулиця Урочище Святе);
  • вулиця Шевченка, 101 (напрямок спрямування приладу – проспект Левка Лук'яненка);
  • вулиця Шевченка, 114 (напрямок спрямування приладу – вулиця Кільцева).