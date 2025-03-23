Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на першого заступника начальника департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.
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Де запрацюють нові камери автофіксації порушень
Як повідомив Білошицький, з 24 березня на автомобільних дорогах країни запрацюють ще 40 комплексів автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху. 36 із них встановлять у нових місцях, а 4 прилади – відновлять роботу.
Крім того, у Львові 2 прилади, які наразі фіксують перевищення швидкості, додатково контролюватимуть порушення правил руху та зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів:
- проспект Святого Івана Павла II, 8 (напрямок спрямування приладу – вулиця Стрийська);
- проспект Святого Івана Павла II, 35 (напрямок спрямування приладу – проспект Червоної Калини).
Розташування нових комплексів автофіксації
Львів
- вулиця Любінська, 92 (напрямок спрямування приладу – вулиця Виговського).
Волинська область
- 74 кілометр + 273 автодороги Р-15 (напрямок спрямування приладу – місто Володимир);
- 76 кілометр + 247 автодороги Р-15 (напрямок спрямування приладу – село Будятичі);
- 125 кілометр +475 автодороги М-19 (напрямок спрямування приладу – місто Луцьк);
- 119 кілометр + 027 автодороги Н-22 (напрямок спрямування приладу – місто Луцьк);
- 64 кілометр + 946 автодороги Н-22 (напрямок спрямування приладу – вулиця Народна, селище Торчин);
- 101 кілометр + 613 автодороги Н-22 (напрямок спрямування приладу – місто Луцьк).
Дніпропетровська область
- 423 кілометр + 643 автодороги Н-08 (напрямок спрямування приладу – місто Запоріжжя).
Павлоград
- вулиця Дніпровська, 409 (напрямок спрямування приладу – вулиця Відродження);
- вулиця Дніпровська, 16 (напрямок спрямування приладу – вулиця Кооперативна).
Житомирська область
- 167 кілометр + 547 автодороги М-21 (напрямок спрямування приладу – місто Житомир);
- 230 кілометр + 919 автодороги М-21 (напрямок спрямування приладу – місто Бердичів).
Закарпатська область
- 807 кілометр + 021 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу – село Барвінок);
- 749 кілометр + 346 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу – село Голубине);
- місто Ужгород: вулиця Собранецька, 152 (напрямок спрямування приладу – вулиця Верховинська).
Івано-Франківська область, місто Калуш:
- проспект Лесі Українки, 27 (напрямок спрямування приладу – вулиця Дзвонарська);
- вулиця Богдана Хмельницького, 19 (напрямок спрямування приладу – вулиця Тихого).
Київська область
- 14 кілометр + 116 автодороги Р-01 (напрямок спрямування приладу – місто Обухів);
- 101 кілометр + 350 автодороги М-03 (напрямок спрямування приладу – місто Харків);
- 49 кілометр + 700 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу – село Калинівка);
- 27 кілометр + 371 автодороги Р-02 (напрямок спрямування приладу – місто Київ);
- 28 кілометр + 518 автодороги Р-02 (напрямок спрямування приладу – село Лютіж).
Миколаївська область
- 139 кілометр + 684 автодороги М-14 (напрямок спрямування приладу село Костянтинівка).
Одеська область
- 125 кілометр + 949 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу – місто Рені);
- 190 кілометр + 050 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу – місто Одеса);
- 229 кілометр + 530 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу – місто Рені);
- 237 кілометр + 550 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу – місто Рені);
- 271 кілометр + 315 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу – місто Одеса);
- 39 кілометр + 423 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу – місто Рені);
- 17 кілометр + 125 автодороги М-28 (напрямок спрямування приладу – місто Одеса);
- 16 кілометр + 729 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу – село Маяки).
Тернопільська область
- 303 кілометр + 307 автодороги М-19 (напрямок спрямування приладу – місто Тернопіль);
- 0 кілометр + 738 автодороги Р-41 (напрямок спрямування приладу – вулиця Джерельна, місто Тернопіль);
- 374 кілометр + 935 автодороги М-19 (напрямок спрямування приладу – місто Тернопіль).
Черкаська область
- 548 кілометр + 324 автодороги М-30 (напрямок спрямування приладу – село Паланка);
- 547 кілометр + 816 автодороги М-30 (напрямок спрямування приладу – місто Умань).
Чернігівська область
- 6 кілометр + 801 автодороги Р-56 (напрямок спрямування приладу – місто Чернігів).
Чернігів:
- перехрестя проспекту Миру та вулиці Лісковицька (напрямок спрямування приладу – вулиця Урочище Святе);
- вулиця Шевченка, 101 (напрямок спрямування приладу – проспект Левка Лук'яненка);
- вулиця Шевченка, 114 (напрямок спрямування приладу – вулиця Кільцева).