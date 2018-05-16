Камеры с клопами и крысами: украинские политзаключенные в российских СИЗО

Незаконно арестованных украинцев удерживают чуть ли не на всей территории Российской Федерации. В основном они отбывают наказание по надуманным обвинениям в ужасных условиях.

На любые призывы как Украины, так и мирового сообщества освободить политзаключенных Кремль не реагирует.

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Львиная доля заключенных – это крымчане, а именно 26 из 40 политзаключенных. Двадцать держат в Крыму, шесть вывезли в Россию. Все они прошли через ужасное СИЗО города Симферополь.

Через это жуткое место прошли Ильми Умеров, Евгений Панов и десятки крымских татар, которых обвиняют в деятельности в организации "Хизб ут-Тахрир". Там до сих пор удерживают Владимира Балуха. Его арестовали в 2015 году по надуманному обвинению в краже части трактора, хотя неофициально за то, что до последнего не снимал украинский флаг из своего дома. Оккупационный суд приговорил Балуха до трех лет колонии.

Владимир Балух

А вот "диверсанту Евгению Панову" повезло гораздо меньше. Ему до сих пор не предъявлено обвинение из-за того, что он отказывается признавать свою вину. Панов также содержится в СИЗО Симферополя.

Артур Панов

Его адвокат рассказал, что в одной камере сидят более двадцати человек, которых буквально съедают клопы. В таких условиях держат почти всех наших политзаключенных, пытаясь сломать их психологически. И в случае со Станиславом Клихом это почти удалось.

Руки Панова после ночевок с насекомыми

Российские власти обвинили Станислава Клиха вместе с Николаем Карпюком в участии в войне в Чечне в УНА-УНСО. Клиха пытали током и избивали, а затем к нему применили принудительное психиатрическое лечение. Правозащитники отмечают, если его не освободить, уже скоро Станислав может умереть или превратиться в "овощ".

Станислав Клых

Украина неоднократно предлагала обменять своих политзаключенных, но процесс идет очень медленно.

Пока освободить из российского плена удалось лишь пятерых пленных, а именно Надежду Савченко, Геннадия Афанасьева, Юрия Солошенко и недавно Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.