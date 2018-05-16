Камери з клопами та щурами: українські політв'язні у російських СІЗО

Незаконно заарештованих українців утримують ледь не на всій території Російської Федерації. Здебільшого вони відбувають покарання за надуманими обвинуваченнями у жахливих умовах.

На будь-які заклики як України, так і світової спільноти звільнити політв'язнів Кремль не реагує.

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Левова частка ув'язнених – це кримчани, а саме 26 із 40 політв'язнів. Двадцятьох тримають у Криму, шістьох вивезли до Росії. Всі вони пройшли через жахливе СІЗО міста Сімферополь.

Через це моторошне місце пройшли Ільмі Умеров, Євген Панов та десятки кримських татар, яких звинувачують у діяльності в організації "Хізб ут-Тахрір".

Там досі утримують Володимира Балуха. Його заарештували у 2015 році за надуманим звинуваченням у крадіжці частини трактора, хоча неофіційно за те, що до останнього не знімав український прапор зі свого будинку. Окупаційний суд засудив Балуха до трьох років колонії.



Володимир Балух

А от "диверсанту Євгену Панову" пощастило значно менше. Йому досі не висунули звинувачення через те, що він відмовляється визнавати свою провину. Панова також утримують у СІЗО Сімферополя.



Артур Панов

Адвокат Артура Панова розповів, що в одній камері сидять понад двадцять людей, яких буквально з'їдають клопи. В таких умовах тримають майже всіх наших політв'язнів, намагаючись зламати їх психологічно. І у випадку із Станіславом Клихом це майже вдалося.



Руки Панова після ночівель із комахами

Російська влада звинуватила Станіслава Клиха разом із Миколою Карпюком в участі у війні в Чечні у складі УНА-УНСО. Клиха катували струмом та били, а після цього до нього застосували примусове психіатричне лікування. Правозахисники зазначають, якщо його не звільнити, вже скоро Станіслав може померти або перетворитись на "овоч".



Станіслав Клих

Україна неодноразово пропонувала обміняти своїх політв'язнів, але процес іде надто повільно.

Поки що звільнити з російського полону вдалося лише п'ятьох полонених, а саме Надію Савченко, Геннадія Афанасьєва, Юрія Солошенка та нещодавно Ахтема Чийгоза і Ільмі Умерова.