Омбудсмен РФ перевірятиме умови утримання українських політв'язнів, — Денісова

У середу, 16 травня, Петро Порошенко звернувся до світової спільноти із проханням продовжити тиск на Росію, аби пришвидшити звільнення з полону українських політв’язнів, яких утримують у жахливих умовах ледь не на всій території Російської Федерації.

Про це в прямому ефірі 24 Каналу розповіла уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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За її словами, влада використовує будь-які важелі впливу, щоб посприяти вирішенню цієї ситуації, але зараз їх все менше, адже наші громадяни в полоні за межами держави.

16 травня ми звернулись до Посольства України в РФ для того, щоб консули міста перевіряли стан Сенцова та у яких умовах його утримують,

– розповіла уповноважена ВР з прав людини.

Людмила Денісова додала, що також розмовляла із уповноваженою з прав людини РФ Тетяною Москальковою про Сенцова, Балуха та інших полонених, які перебувають у СІЗО Сімферополя. За домовленістю Москалькова перевірятиме умови утримання політв’язнів та якість надання їм медичної допомоги.