Омбудсмен РФ проверит условия содержания украинских политзаключенных, — Денисова

В среду, 16 мая, Петр Порошенко обратился к мировому сообществу с просьбой продолжить давление на Россию, чтобы ускорить освобождение из плена украинских политзаключенных, которых содержат в ужасных условиях чуть ли не на всей территории Российской Федерации.

Об этом в прямом эфире 24 Канала рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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По ее словам, власть использует любые рычаги воздействия, чтобы посодействовать решению этой ситуации, но сейчас их все меньше, ведь наши граждане в плену за пределами государства.

16 мая мы обратились в Посольство Украины в РФ для того, чтобы консулы города проверяли состояние Сенцова и в каких условиях его содержат,

– рассказала уполномоченная ВР по правам человека.

Людмила Денисова добавила, что также разговаривала с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковою о Сенцове, Балухе и других пленных, которые находятся в СИЗО города Симферополь. По договоренности, Москалькова будет проверять условия содержания политзаключенных и качество оказания им медицинской помощи.