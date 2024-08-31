Об этом сообщил основатель компании KAN Игорь Никонов в интервью "РБК-Украина".

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Как KAN строит сеть школ во время войны

Игорь Никонов рассказал, что в настоящее время в портфеле компании есть уже три начальные школы, две средние, четыре детских сада, три детских клуба, центр дистанционного образования, спортивная и музыкальная школы, а также широкий спектр внешкольных студий.

Всего 15 учебных заведений в рамках проектов ЖК "Республика", "Файна Таун", "Комфорт Таун", Central Park, Tetris Hall, плюс два еще строятся. Образовательные учреждения посещает более 3 000 детей, в них работают более 700 преподавателей,

– основатель KAN.

Вскоре должно появиться и первое высшее учебное заведение компании KAN.



KAN строит учебные заведения во время войны / Фото предоставлено 24 Каналу

"Сегодня мы предоставляем полный спектр образовательных услуг для детей от 1 до 19 лет. Высшее учебное заведение позволит расширить этот спектр до 23 лет. Это будет совершенно уникальная история – единственная в мире, которая предлагает такой подход", – подчеркнул Никонов.

Он также отметил, что выступает как инвестор строительства учебных заведений. В целом объем инвестиций в этот проект составил более 100 миллионов долларов.

Я выступаю как инвестор. Также активно участвую в проектировании архитектурно-эргономической концепции зданий. Все, что касается управления и операционной деятельности, – я в это не вмешиваюсь,

– отмечает основатель компании.

Он подчеркнул, что каждое здание учебного заведения – это уникальный проект. Все они энергоэффективные, строятся по последним технологиям. Но все школы разные: разных размеров, разных функционалов, разных направлений.



Каждое из учебных заведений KAN уникальный / Фото предоставлено 24 Каналу

"Например, сейчас мы достраиваем школу на Печерске. Она будет иметь политический уклон и готовить будущих политических деятелей. 2 сентября мы открываем первый архитектурно-инженерный колледж (кстати, классы там заполнены уже более чем на 70%). Выпускники этого заведения будут особенно нужны для послевоенной Украины. То есть, мы не просто создаем хорошие условия для образования, мы инвестируем в будущую элиту страны", – отмечает основатель KAN.

Сейчас все учебные заведения KAN расположены на территории жилых комплексов, которые строит компания по концепции "город в городе". По словам Никонова, как правило, компания начинает строить школы и детские сады одновременно с реализацией первых очередей жилых домов.