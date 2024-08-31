Про це повідомив засновник компанії KAN Ігор Ніконов в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Як KAN будує мережу шкіл під час війни

Ігор Ніконов розповів, що на цей час у портфелі компанії є вже три початкові школи, дві середні, чотири дитячих садки, три дитячих клуби, центр дистанційної освіти, спортивна і музична школи, а також широкий спектр позашкільних студій.

Всього 15 навчальних закладів у межах проєктів ЖК "Республіка", "Файна Таун", "Комфорт Таун", Central Park, Tetris Hall, плюс два ще будуються. Освітні заклади відвідує понад 3 000 дітей, в них працюють понад 700 викладачів,

– засновник KAN.

Незабаром має з’явитися і перший вищий навчальний заклад компанії KAN.



KAN будує заклади освіти під час війни / Фото надане 24 Каналу

"Сьогодні ми надаємо повний спектр освітніх послуг для дітей від 1 до 19 років. Вищий навчальний заклад дозволить розширити цей спектр до 23 років. Це буде зовсім унікальна історія – єдина у світі, яка пропонує такий підхід", – наголосив Ніконов.

Він також зазначив, що виступає як інвестор будівництва навчальних закладів. Загалом обсяг інвестицій у цей проєкт склав понад 100 мільйонів доларів.

Я виступаю як інвестор. Також активно беру участь у проєктуванні архітектурно-ергономічної концепції будівель. Все, що стосується управління та операційної діяльності, – я в це не втручаюся,

– зазначає засновник компанії.

Він підкреслив, що кожна будівля закладу освіти – це унікальний проєкт. Всі вони енергоефективні, будуються за останніми технологіями. Але всі школи різні: різних розмірів, різних функціоналів, різних напрямків.



Кожен із закладів освіти KAN унікальний / Фото надане 24 Каналу

"Наприклад, зараз ми добудовуємо школу на Печерську. Вона матиме політичний ухил і готуватиме майбутніх політичних діячів. 2 вересня ми відкриваємо перший архітектурно-інженерний коледж (до речі, класи там заповнені вже більше ніж на 70%). Випускники цього закладу будуть особливо потрібні для післявоєнної України. Тобто, ми не просто створюємо хороші умови для освіти, ми інвестуємо в майбутню еліту країни", – наголошує засновник KAN.

Наразі всі навчальні заклади KAN розташовані на території житлових комплексів, які будує компанія за концепцією "місто в місті". За словами Ніконова, як правило, компанія починає будувати школи та дитячі садки одночасно з реалізацією перших черг житлових будинків.