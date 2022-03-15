Новые меры направлены на дополнительное давление на Путина, чтобы оно изменило курс. Кроме того, они согласованы с мерами, принимаемыми международными партнерами Канады.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Министр иностранных дел Мелани Жоли сегодня объявила, что Канада вводит новые санкции… Новые меры подразумевают ограничения в отношении 15 российских официальных лиц,
– говорится в пресс-релизе с сайта канадского правительства.

В список вошли:

  • вице-премьер Дмитрий Григоренко;
  • глава Минэкономразвития Максим Решетников;
  • представитель Минобороны России Игорь Конашенков;
  • начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев;
  • главком ВМФ России адмирал Николай Евменов;
  • вице-адмирал Владимир Касатонов ;
  • командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов;
  • главнокомандующий ВКС России Сергей Суров;
  • командующий ВВС России и заместитель командующего ВКС России Сергей Дронов;
  • первый заместитель командующего Черноморским флотом Сергей Пинчук;
  • директор ФСО Дмитрий Кочнев.

Заметим, что все средства и имущество подсанкционных лиц на территории Канады замораживаются, а также для них запрещается въезд в страну.

Евросоюз утвердил 4 пакет санкций против России: смотрите видео