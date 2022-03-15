Новые меры направлены на дополнительное давление на Путина, чтобы оно изменило курс. Кроме того, они согласованы с мерами, принимаемыми международными партнерами Канады.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Министр иностранных дел Мелани Жоли сегодня объявила, что Канада вводит новые санкции… Новые меры подразумевают ограничения в отношении 15 российских официальных лиц,

– говорится в пресс-релизе с сайта канадского правительства.

В список вошли:

вице-премьер Дмитрий Григоренко ;

глава Минэкономразвития Максим Решетников ;

представитель Минобороны России Игорь Конашенков ;

начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев ;

главком ВМФ России адмирал Николай Евменов ;

вице-адмирал Владимир Касатонов ;

командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов ;

главнокомандующий ВКС России Сергей Суров ;

командующий ВВС России и заместитель командующего ВКС России Сергей Дронов ;

первый заместитель командующего Черноморским флотом Сергей Пинчук ;

директор ФСО Дмитрий Кочнев .

Заметим, что все средства и имущество подсанкционных лиц на территории Канады замораживаются, а также для них запрещается въезд в страну.