Нові заходи спрямовані на додатковий тиск на Путіна, щоб він змінив курс. Крім того, вони узгоджені з заходами, які вживають міжнародні партнери Канади.

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Міністр закордонних справ Мелані Жолі сьогодні оголосила, що Канада запроваджує нові санкції… Нові заходи мають на увазі обмеження щодо 15 російських офіційних осіб,

– йдеться у пресрелізі з сайту канадського уряду.

До списку увійшли:

віцепрем'єр Дмитро Григоренко ;

; голова Мінекономрозвитку Максим Решетніков ;

; представник Міноборони Росії Ігор Конашенков ;

; начальник Національного центру управління обороною Росії Михайло Мізінцев ;

; головком ВМФ Росії адмірал Микола Євменов ;

; віцеадмірал Володимир Касатонов ;

; командувач Чорноморським флотом адмірал Ігор Осипов ;

; головнокомандувач ВКС Росії Сергій Суров ;

; командувач ВПС Росії та заступник командувача ВКС Росії Сергій Дронов ;

; перший заступник командувача Чорноморським флотом Сергій Пінчук ;

; директор ФСТ Дмитро Кочнев.

Зауважимо, усі кошти та майно підсанкційних осіб на території Канади заморожуються, а також для них забороняється в'їзд до країни.

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